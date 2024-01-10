Радимов об Ахметове: «В «Зенит» мечтает перейти любой игрок. Для Ильзата это вызов. В «Краснодаре» он доказал, что способен бороться за высокие места»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Ильзат Ахметов Матч ТВ Футбол

Владислав Радимов объяснил, с какой целью «Зенит» приобрел Ильзата Ахметова.

«Трансфер Ахметова нужен «Зениту», чтобы расширить обойму игроков, способных бороться за высокие места. Он в «Краснодаре» доказал, что готов к этому.

Для самого Ахметова это вызов. Все‑таки «Зенит» – клуб, который пять последних сезонов становился чемпионом. В такую команду мечтает перейти любой футболист, попробовать свои силы.

Команды РПЛ, играя против «Зенита», закрываются и показывают оборонительный футбол. Ахметов – футболист, который в одиночку способен обыграть соперника, тем самым создав преимущество для команды», – сказал бывший полузащитник петербуржцев.

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4 комментария
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в зените предстоит борьба за выход со скамейки. будет интересно посмотреть. но как-то не верится что будет попадать в состав. и все де удачи.
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За место на лавке он боролся в Краснодаре
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прям таки любой?
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