Президент «ПСЖ»: «Договоренность с Мбаппе не связана с деньгами, у нас джентльменское соглашение»

Нассер Аль-Хелайфи не захотел раскрывать детали договоренности с Килианом Мбаппе.

« – отличный футболист, но также отличный человек. Как он и сказал после матча за Суперкубок Франции, у него есть со мной договоренность.

Детали останутся между нами, я не хочу раскрывать, что это за соглашение. Но оно существует.

Я не хочу говорить о деньгах и говорить, какой суммы договоренность касается. У нас джентльменское соглашение, оно не связано с деньгами.

Это договоренность между игроком и президентом, спортивным директором и тренером. Это нечто большее, чем подписанный документ», – сказал глава « ».

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