Президент «ПСЖ»: «Договоренность с Мбаппе не связана с деньгами, у нас джентльменское соглашение»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Нассер Аль-Хелайфи не захотел раскрывать детали договоренности с Килианом Мбаппе.

«Килиан – отличный футболист, но также отличный человек. Как он и сказал после матча за Суперкубок Франции, у него есть со мной договоренность.

Детали останутся между нами, я не хочу раскрывать, что это за соглашение. Но оно существует.

Я не хочу говорить о деньгах и говорить, какой суммы договоренность касается. У нас джентльменское соглашение, оно не связано с деньгами.

Это договоренность между игроком и президентом, спортивным директором и тренером. Это нечто большее, чем подписанный документ», – сказал глава «ПСЖ».

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28 комментариев
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Ответ Wiley Fox
Джентльмены, ахах Один верблюдов разводит, другой тоже слово джентльмена держит за фигуру речи Ещё один "джентльмен" рулит в УЕФА, а должен чефирь заваривать в тюрьме строгого режима. Ну или в дурака играть с Януковичем в Ростове ПСЖ и МС давно должны быть забанены в УЕФА, но с жуликом чеферином никто не борется, кроме Мадрида
А Перес сам ниразу не жулик, да?)
+13
-6
+7
Джентльмены, ахах

Один верблюдов разводит, другой тоже слово джентльмена держит за фигуру речи

Ещё один "джентльмен" рулит в УЕФА, а должен чефирь заваривать в тюрьме строгого режима. Ну или в дурака играть с Януковичем в Ростове

ПСЖ и МС давно должны быть забанены в УЕФА, но с жуликом чеферином никто не борется, кроме Мадрида
+13
-9
+4
https://www.youtube.com/watch?v=U0xHYTKvxBQ&t=951s
+2
-2
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Да да.
А мне говорят: "у нас джентльменам на слово верят". И тут у меня карта как попёрла!!! )))
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Джентльмены удачи
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за такие деньги, Я тоже могу быть джентльменом как у мбапе
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Договорённость о чём ? Ещё раз продлить контракт на год ? Зачем это Мбапе ?
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поразительно, лига выдающихся джентльменов. без оффшоров, просто договоренности на честном слове.
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Джентльменское соглашение - это соглашение джентльменов. Кто из них джентльмен?
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Ответ Wiley Fox
Джентльмены, ахах Один верблюдов разводит, другой тоже слово джентльмена держит за фигуру речи Ещё один "джентльмен" рулит в УЕФА, а должен чефирь заваривать в тюрьме строгого режима. Ну или в дурака играть с Януковичем в Ростове ПСЖ и МС давно должны быть забанены в УЕФА, но с жуликом чеферином никто не борется, кроме Мадрида
Борется за великую справедливость, чтобы Холанд и Мбаппе играли в Реале. Только тогда футбол станет лучше и все будет правильно.
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Ответ Krauvec Cool
Борется за великую справедливость, чтобы Холанд и Мбаппе играли в Реале. Только тогда футбол станет лучше и все будет правильно.
Давай расскажи мне, для чего ффп придумали и как эту отличную идею мерзкий чеферин похоронил под кучей взяток от шейхов

В итоге сейчас заводчики верблюдов хотят разрушить европейские чемпионаты, заваливая баблом рынок

Этому может только Суперлига противостоять

И всё это результат сращения УЕФА и ФИФА с мафией и синагогой
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Ответ Денис Давыдов
А Перес сам ниразу не жулик, да?)
Ну если так то любой владелец большого клуба жулик. Вспомнил президентов ФК Украинской ПЛ до 14 года) жулики если с ними обедом станут, будут ну чисто ангелы небесные
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