Президент «ПСЖ»: «Договоренность с Мбаппе не связана с деньгами, у нас джентльменское соглашение»
Нассер Аль-Хелайфи не захотел раскрывать детали договоренности с Килианом Мбаппе.
«Килиан – отличный футболист, но также отличный человек. Как он и сказал после матча за Суперкубок Франции, у него есть со мной договоренность.
Детали останутся между нами, я не хочу раскрывать, что это за соглашение. Но оно существует.
Я не хочу говорить о деньгах и говорить, какой суммы договоренность касается. У нас джентльменское соглашение, оно не связано с деньгами.
Это договоренность между игроком и президентом, спортивным директором и тренером. Это нечто большее, чем подписанный документ», – сказал глава «ПСЖ».
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Один верблюдов разводит, другой тоже слово джентльмена держит за фигуру речи
Ещё один "джентльмен" рулит в УЕФА, а должен чефирь заваривать в тюрьме строгого режима. Ну или в дурака играть с Януковичем в Ростове
ПСЖ и МС давно должны быть забанены в УЕФА, но с жуликом чеферином никто не борется, кроме Мадрида
А мне говорят: "у нас джентльменам на слово верят". И тут у меня карта как попёрла!!! )))
В итоге сейчас заводчики верблюдов хотят разрушить европейские чемпионаты, заваливая баблом рынок
Этому может только Суперлига противостоять
И всё это результат сращения УЕФА и ФИФА с мафией и синагогой