«Аталанта» продлила контракт с Миранчуком на год. Была опция, что она до конца декабря в одностороннем порядке может это сделать». Кузьмичев о хавбеке бергамасков

Теги Аталанта серия А Италия Алексей Миранчук Это футбол, брат! Футбол

Владимир Кузьмичев сообщил, что «Аталанта» продлила контракт с Миранчуком.

«Аталанта» продлила с ним соглашение еще на год. У них была опция безусловная, что они в одностороннем порядке могут продлить.

У него был контракт до конца этого спортивного сезона. Но у «Аталанты» была опция, что они до конца декабря в одностороннем порядке могут продлить соглашение еще на год», – заявил в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший директор футбольной академии «Локомотива».

Алексей Миранчук в текущем сезоне провел в Серии А 10 матчей и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев
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Скорее всего для продажи , чтобы заработать хоть что-то. Не верю, что Гасперини поверил в него
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Лёха, шо ты наделал?!
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Ну чо, всё, можно перестать играть опять?))))))))
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"Ха-ха, опять попался, а теперь в резерв, Льоха" - прокомментировал Гасперини
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Ответ Spaten
Это хорошо или нет? Ни себе ни людям
Да непонятно. Хочется верить, что Гасперини все же поверил в него, как в игрока основного состава.
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Кузьмичев что-то путает. Насколько я помню у Миранчука и так контракт до лета 2025го был изначально
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Добби не свободен
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Ответ artemuk
Надеюсь, его перестанут мариновать, в последнее время он в супер форме!
Может потому что контракт к концу подходил?)
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