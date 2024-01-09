«Аталанта» продлила контракт с Миранчуком на год. Была опция, что она до конца декабря в одностороннем порядке может это сделать». Кузьмичев о хавбеке бергамасков

Владимир Кузьмичев сообщил, что «Аталанта» продлила контракт с Миранчуком.

« » продлила с ним соглашение еще на год. У них была опция безусловная, что они в одностороннем порядке могут продлить.

У него был контракт до конца этого спортивного сезона. Но у «Аталанты» была опция, что они до конца декабря в одностороннем порядке могут продлить соглашение еще на год», – заявил в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший директор футбольной академии «Локомотива».

в текущем сезоне провел в Серии А 10 матчей и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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