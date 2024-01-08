Агент Миранчука: «Зимой Леша вряд ли уйдет из «Аталанты». Летом посмотрим – ждем предложений, и не без оснований»

Алексей Миранчук не уйдет из «Аталанты» этой зимой, сообщил его агент.

высказался о будущем российского полузащитника.

«Леша занимается любимым делом. Зимой он вряд ли перейдет куда-то, а летом посмотрим.

Может быть, будет предложение. Мы ждем, и не без оснований», – сказал Шпинев.

Начиная с 9 декабря Миранчук забил 2 мяча и отметился 4 голевыми передачами за 7 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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