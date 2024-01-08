Агент Миранчука: «Зимой Леша вряд ли уйдет из «Аталанты». Летом посмотрим – ждем предложений, и не без оснований»
Алексей Миранчук не уйдет из «Аталанты» этой зимой, сообщил его агент.
Вадим Шпинев высказался о будущем российского полузащитника.
«Леша занимается любимым делом. Зимой он вряд ли перейдет куда-то, а летом посмотрим.
Может быть, будет предложение. Мы ждем, и не без оснований», – сказал Шпинев.
Начиная с 9 декабря Миранчук забил 2 мяча и отметился 4 голевыми передачами за 7 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Он бы ещё просил контракт с Аталантой, типо, ну вот теперь, Гасп даст играть и все такое.
Уходить надо было уже летом, на крайний случай вот зимой сейчас надо уходить.
Лучше в Испанию бы ему, вполне вижу, как он способен играть как Кубо в РС