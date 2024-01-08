Агент Миранчука: «Зимой Леша вряд ли уйдет из «Аталанты». Летом посмотрим – ждем предложений, и не без оснований»

Теги Аталанта серия А Италия Алексей Миранчук агенты Вадим Шпинев Р-Спорт Футбол

Алексей Миранчук не уйдет из «Аталанты» этой зимой, сообщил его агент.

Вадим Шпинев высказался о будущем российского полузащитника.

«Леша занимается любимым делом. Зимой он вряд ли перейдет куда-то, а летом посмотрим.

Может быть, будет предложение. Мы ждем, и не без оснований», – сказал Шпинев.

Начиная с 9 декабря Миранчук забил 2 мяча и отметился 4 голевыми передачами за 7 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Миранчук дождался: 🤝 2+4 результативных действия в «Аталанте» за семь игр, Гасперини хвалит, а линию закрыли

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бездарь Шпинев просто так ест свой хлеб, не способен нормальный вариант найти
+22
-2
+20
Бестолковый агент какой-то у него. ТО закончится, Лукман вернётся, Миранчук опять будет сидеть в запасе.

Он бы ещё просил контракт с Аталантой, типо, ну вот теперь, Гасп даст играть и все такое.

Уходить надо было уже летом, на крайний случай вот зимой сейчас надо уходить.

Лучше в Испанию бы ему, вполне вижу, как он способен играть как Кубо в РС
+17
-1
+16
Старик снова вас перехитрил
+9
-1
+8
2-3 матча провел человек хороших, уже: «не без оснований»
+6
-3
+3
Ну короче ждём Лёху на скамейке уже в феврале и до конца сезона опять будет по 5 минут. Агент у него "суперский" с лета не может найти нормальный вариант для Миранчука.
+1
0
+1
Нуу понятно. Добро пожаловать на лавку Лёх
+1
0
+1
Эмполи или Дженоа пойдёт поднимать.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий