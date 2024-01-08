Срджан Бабич: «ЦСКА – главный соперник «Спартака», важны победы над «Локомотивом» или «Динамо». Москва – отличный город, большие пробки, но много достопримечательностей и отличных ресторанов»

Срджан Бабич назвал ЦСКА главным соперником для «Спартака».

Сербский игрок выступает за красно-белых с 2023 года, перейдя из «Альмерии». В этом сезоне футболист провел 10 матчей в Мир .

«Наш самый главный соперник – . Болельщикам также важны победы над « » или « ».

Москва – отличный город. Да, большие пробки, но город красивый, много достопримечательностей и отличных ресторанов», – сказал защитник « » Срджан Бабич.

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