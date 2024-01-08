Срджан Бабич: «ЦСКА – главный соперник «Спартака», важны победы над «Локомотивом» или «Динамо». Москва – отличный город, большие пробки, но много достопримечательностей и отличных ресторанов»
Срджан Бабич назвал ЦСКА главным соперником для «Спартака».
Сербский игрок выступает за красно-белых с 2023 года, перейдя из «Альмерии». В этом сезоне футболист провел 10 матчей в Мир РПЛ.
«Наш самый главный соперник – ЦСКА. Болельщикам также важны победы над «Локомотивом» или «Динамо».
Москва – отличный город. Да, большие пробки, но город красивый, много достопримечательностей и отличных ресторанов», – сказал защитник «Спартака» Срджан Бабич.
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Единственный наш минус это погода.
Москва, как и все остальные столицы, богатые в 1 очередь потому что воспроизводят самый большой валовый продукт
И кто что сосёт? Москва 2 в стране донор после ХМАО