Срджан Бабич: «ЦСКА – главный соперник «Спартака», важны победы над «Локомотивом» или «Динамо». Москва – отличный город, большие пробки, но много достопримечательностей и отличных ресторанов»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Срджан Бабич Футбол

Срджан Бабич назвал ЦСКА главным соперником для «Спартака».

Сербский игрок выступает за красно-белых с 2023 года, перейдя из «Альмерии». В этом сезоне футболист провел 10 матчей в Мир РПЛ.

«Наш самый главный соперник – ЦСКА. Болельщикам также важны победы над «Локомотивом» или «Динамо».

Москва – отличный город. Да, большие пробки, но город красивый, много достопримечательностей и отличных ресторанов», – сказал защитник «Спартака» Срджан Бабич.

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17 комментариев
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Ответ Алешка Терминатор
Потому что я очень сильно умнее и очень сильно мудрее подавляющего числа местных пользователей, причём, вместе взятых. Пользователей раздражает моё интеллектуальное превосходство над ними, и моё гораздо более глубокое знание жизни по сравнению с ними. Вследствие этого раздражения они ставят мне минусы субъективно, без поправки на смысл сказанного мной.
Синдром Даннинга-Крюгера: чем глупее человек, тем более умным он себя воображает. Тебя студентам можно показывать, как пример развития мании величия на почве прогрессирующего ослабления мозговой деятельности.
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Ответ LaffyTaffy
Переезжайте в Москву и будете жить люксовой жизнью
я хочу, чтобы уровень жизни был одинаковым по всей стране как во всех нормальных странах
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Побывав в разных городах мира,могу с уверенностью сказать Москва просто лучшая по всем показателям.Кстати тот же Питер,Казань,Екатеринбург не уступают многие европейским столицам.
Единственный наш минус это погода.
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А что все горят от ресторанов? Для европейца вполне нормально есть в ресторанах и кафе даже при небольшом достатке, нет у них вот этого "дома можно поесть!", потому что традиция идет еще с тех времен, когда не у всех кухни были
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Ответ Дядя ТУРА
а почему твои комментарии серого цвета?
Чтобы сразу было видно персонажа с самомнением павлина и отрицательным рейтингом :)
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Содержательно.. 🙃
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Ответ Region123
со всей России деньги сосут, понятно будут рестораны
Переезжайте в Москву и будете жить люксовой жизнью
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Ответ Region123
я хочу, чтобы уровень жизни был одинаковым по всей стране как во всех нормальных странах
В какой нормальной стране уровень жизни везде одинаковый? НЙ и Вашингтон живут также как Канзас и Детройт? Лондон как Ливерпуль и Манчестер?
Москва, как и все остальные столицы, богатые в 1 очередь потому что воспроизводят самый большой валовый продукт
И кто что сосёт? Москва 2 в стране донор после ХМАО
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