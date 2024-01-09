Дюгарри о Мбаппе: «Его время в «ПСЖ» прошло. Было бы проявлением зрелости поскорее объявить, что он не останется – думаю, Килиан это знает»

Кристоф Дюгарри считает, что Килиану Мбаппе следует покинуть «ПСЖ».

«Думаю, его время в «ПСЖ» прошло. Нравится нам Мбаппе или нет, у меня сложилось впечатление, что на поле он не жульничал, он отдавал столько, сколько должен был. На мой взгляд, он способен на большее, настолько он невероятен. Он замечательный игрок, поэтому мы всегда ожидаем большего. Ему пока не удалось достичь цели, которую он поставил перед собой, когда пришел в «ПСЖ», но он многое сделал, он подарил много радости.

Сказать как можно скорее, что он не останется в «ПСЖ», как я считаю, было бы красиво. Я думаю, это было бы проявлением зрелости. Честно говоря, мне кажется, что он знает, что не останется в «ПСЖ», – сказал экс-игрок сборной Франции.

Мбаппе договорился с «Реалом» – волнительный инсайд для «ПСЖ». Этому можно верить?

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