Дюгарри о Мбаппе: «Его время в «ПСЖ» прошло. Было бы проявлением зрелости поскорее объявить, что он не останется – думаю, Килиан это знает»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Кристоф Дюгарри Килиан Мбаппе Футбол

Кристоф Дюгарри считает, что Килиану Мбаппе следует покинуть «ПСЖ».

«Думаю, его время в «ПСЖ» прошло. Нравится нам Мбаппе или нет, у меня сложилось впечатление, что на поле он не жульничал, он отдавал столько, сколько должен был. На мой взгляд, он способен на большее, настолько он невероятен. Он замечательный игрок, поэтому мы всегда ожидаем большего. Ему пока не удалось достичь цели, которую он поставил перед собой, когда пришел в «ПСЖ», но он многое сделал, он подарил много радости.

Сказать как можно скорее, что он не останется в «ПСЖ», как я считаю, было бы красиво. Я думаю, это было бы проявлением зрелости. Честно говоря, мне кажется, что он знает, что не останется в «ПСЖ», – сказал экс-игрок сборной Франции.

Мбаппе договорился с «Реалом» – волнительный инсайд для «ПСЖ». Этому можно верить?

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8 комментариев
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Ответ Dazdingo
его в Ливерпуль!!! ( ЛаЛига просто скучно )
Это Ла лига скучная? В плей офф лч 4 команды из Ла лиги? Сколько из Апл?
За последние 10 лет Лч и Лига европы сколько команд из Ла лиги и Апл выиграли?
А золотой мяч?
В ла лиге Жирона лидирует!
Лалига совсем нескучная,просто нет у них таких безумных денег и они всех скупить несмогут.
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Так он и остался в ПСЖ ибо предложили космические деньги дополнительно
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Дальше Реал и бессмертность
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https://www.sports.ru/tribuna/blogs/eraofsoccerrevival/3214321.html?sl=1
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Ответ Dazdingo
его в Ливерпуль!!! ( ЛаЛига просто скучно )
А что ему в Ливерпуле делать? Смотреть, как Гвардиола в очередной наказывает всю АПЛ? В Париже ему комфортно, а в Мадриде он получит больше рекламных контрактов и приятные климатические условия. Это помимо трофеев, молодых топов в составе и одного из лучших тренеров в истории.
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