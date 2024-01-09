Ротен о Мбаппе: «Он останется во Франции, надеюсь – речь об одном из лучших игроков мира, лидере и капитане сборной. Невероятно, что у него истекает контракт»

Жером Ротен надеется, что Килиан Мбаппе останется в «ПСЖ».

«Я не устал от этого (трансферной саги Мбаппе – Sports.ru), потому что мы и так проводим шоу каждый день. К счастью, он здесь, играет в нашем чемпионате. Я надеюсь, что он останется здесь.

О нем много говорят. Доказательство тому – перед праздниками мы делали это почти каждый день, и вот мы начинаем 2024 год с обсуждений . Мы говорим об одном из лучших игроков мира, о лидере и капитане сборной Франции. Он не капитан «ПСЖ», но это неважно. Проект строится вокруг него, так что это нормально.

У него истекает контракт, для игрока его уровня это невероятно. В ближайшие недели споров и дискуссий будет еще больше, пока он не объявит о своем решении», – сказал экс-игрок «ПСЖ».

Мбаппе хочет определиться с будущим до матчей с «Сосьедадом» в ЛЧ. «ПСЖ» сохраняет оптимизм, но разрабатывает план на случай ухода Килиана

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