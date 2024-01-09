Ротен о Мбаппе: «Он останется во Франции, надеюсь – речь об одном из лучших игроков мира, лидере и капитане сборной. Невероятно, что у него истекает контракт»

Теги ПСЖ Жером Ротен Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Жером Ротен надеется, что Килиан Мбаппе останется в «ПСЖ».

«Я не устал от этого (трансферной саги Мбаппе – Sports.ru), потому что мы и так проводим шоу каждый день. К счастью, он здесь, играет в нашем чемпионате. Я надеюсь, что он останется здесь.

О нем много говорят. Доказательство тому – перед праздниками мы делали это почти каждый день, и вот мы начинаем 2024 год с обсуждений Килиана Мбаппе. Мы говорим об одном из лучших игроков мира, о лидере и капитане сборной Франции. Он не капитан «ПСЖ», но это неважно. Проект строится вокруг него, так что это нормально.

У него истекает контракт, для игрока его уровня это невероятно. В ближайшие недели споров и дискуссий будет еще больше, пока он не объявит о своем решении», – сказал экс-игрок «ПСЖ».

Мбаппе хочет определиться с будущим до матчей с «Сосьедадом» в ЛЧ. «ПСЖ» сохраняет оптимизм, но разрабатывает план на случай ухода Килиана

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8 комментариев
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Невероятно, что такой игрок играет в настолько слабой лиге. Надеюсь, здравый смысл возобладает и Мбаппе перейдет в АПЛ или Ла Лигу, потому что вне сборных он частенько выпадает из инфополя.
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Если он каждые года 2 будет выбивать из своего клуба по 100-150 млн за подписание контракта, то к концу карьеры купит себе клуб и не из низших дивизионов, а клуб топ 5 лиг.
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ну для того чтобы стать одним из лучших, ему ещё пахать и пахать. на одних хет-триках ревелям не вывести.
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Пике : он остаётся
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Ответ Cearvm
Невероятно, что такой игрок играет в настолько слабой лиге. Надеюсь, здравый смысл возобладает и Мбаппе перейдет в АПЛ или Ла Лигу, потому что вне сборных он частенько выпадает из инфополя.
Насколько слабой?

Вот читаю про Головина, так он же заезда из лиги, входящей в топ-5 чемпионатов Европы
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Ответ Дмитрий Гудков
Пике : он остаётся
Se queda?
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Ответ Hafiz
Невероятно, что контракты истекают, да))
У одного из лучших игроков поколения в 25 лет не может заканчиваться контракт.
1 игрок не хочет продлевать контракт, значит надо сливать. За Мбаппе дохрена бы заплатили.
2 игрок очень нужен, значит начинаем вести переговоры хотя бы за сезон до окончания контракта, если выкручивает яйца, то смотрим 1 пункт.
То что у одного из лучших игроков поколения в расцвете сил остается пол года по контракту это дикий просчёт ПСЖ, так вести дела абсолютно бездарно. Даже МЮ или Челси себе такого бреда не позволяют.
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