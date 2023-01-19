Лингард об игре в «МЮ» при Моуринью: «Он был лучшим тренером в мире. Жозе просто хотел побеждать»

назвал Жозе Моуринью лучшим тренером в мире.

Английский полузащитник играл под руководством португальского тренера в « » с 2016 по 2018 год.

« был лучшим тренером в мире. Он просто хотел побеждать.

Он хорошо руководил коллективом и верил в меня. Я поехал на чемпионат мира благодаря ему и провел один из своих лучших сезонов», – сказал игрок « ».