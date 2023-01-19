Лингард об игре в «МЮ» при Моуринью: «Он был лучшим тренером в мире. Жозе просто хотел побеждать»
Джесси Лингард назвал Жозе Моуринью лучшим тренером в мире.
Английский полузащитник играл под руководством португальского тренера в «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год.
«Жозе Моуринью был лучшим тренером в мире. Он просто хотел побеждать.
Он хорошо руководил коллективом и верил в меня. Я поехал на чемпионат мира благодаря ему и провел один из своих лучших сезонов», – сказал игрок «Ноттингем Форест».
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