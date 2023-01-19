Лингард об игре в «МЮ» при Моуринью: «Он был лучшим тренером в мире. Жозе просто хотел побеждать»

Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Ноттингем Форест Джесси Лингард Футбол

Джесси Лингард назвал Жозе Моуринью лучшим тренером в мире. 

Английский полузащитник играл под руководством португальского тренера в «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год. 

«Жозе Моуринью был лучшим тренером в мире. Он просто хотел побеждать.

Он хорошо руководил коллективом и верил в меня. Я поехал на чемпионат мира благодаря ему и провел один из своих лучших сезонов», – сказал игрок «Ноттингем Форест».

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9 комментариев

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FortMinor
что-то по его автобусам не скажешь, хотя с лфк имел неплохую стату
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-2
-2
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Игорь Кузнецов
Ответ yesp
Это так. Вот только когда Моур пришёл в Манчестер его время уже прошло
Все же трофеи с ними он взял)) ту же лигу европы) а когда они следующую возьмут, хотя бы лигу европы - большой вопрос )
+1
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+1
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yesp
Ответ Игорь Кузнецов
Каким бы ни был Моуриньо, он все же гений своего времени. Был им и будет. Особенный навсегда.
Это так. Вот только когда Моур пришёл в Манчестер его время уже прошло
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brt202
"Жозе просто хотел побеждать» , - ...но не мог
0
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Spail
Ключевое слово "был"
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-1
-1
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corazón blanco
Ответ **Iscander**
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А это косвенно подтверждает, что Жозе великий тренер, раз даже Лингард у него показывал лучший свой футбол.
+4
0
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Alex Legend
Моур - живая легенда
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Пользователь заблокирован
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Игорь Кузнецов
Каким бы ни был Моуриньо, он все же гений своего времени. Был им и будет. Особенный навсегда.
+17
-1
+16
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Sevuska
Приятное откровение лучшего танцора МЮ
+1
-1
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