Лингарда предложили «Лиллю» и еще двум клубам Лиги 1

может продолжить карьеру во Франции.

31-летнего экс-хавбека «Манчестер Юнайтед» предложили «Лиллю» и еще двум клубам из верхней части таблицы Лиги 1, сообщает Footmercato.

В октябре у Лингарда сорвался контракт с «Аль-Иттифаком», поскольку саудовцы уже исчерпали лимит на легионеров.

Последним клубом полузащитника был «Ноттингем Форест», который он покинул по окончании прошлого сезона.

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