Лингарда предложили «Лиллю» и еще двум клубам Лиги 1

Теги Лилль лига 1 Франция возможные трансферы Джесси Лингард Футбол

Джесси Лингард может продолжить карьеру во Франции.

31-летнего экс-хавбека «Манчестер Юнайтед» предложили «Лиллю» и еще двум клубам из верхней части таблицы Лиги 1, сообщает Footmercato.

В октябре у Лингарда сорвался контракт с «Аль-Иттифаком», поскольку саудовцы уже исчерпали лимит на легионеров.

Последним клубом полузащитника был «Ноттингем Форест», который он покинул по окончании прошлого сезона.

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5 комментариев
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Эх, а как засиял в Вест Хеме. Прям другой игрок был. Жаль, там и не остался.
Да, тоже не понял его😕 Только казалось бы перезапустил карьеру, как зачем-то вернулся в МЮ
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+2
Эх, а как засиял в Вест Хеме. Прям другой игрок был. Жаль, там и не остался.
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Ответ Тимофей Щепкин
Да, тоже не понял его😕 Только казалось бы перезапустил карьеру, как зачем-то вернулся в МЮ
Ну ,может, решил ,что теперь после фееричной половины сезона потянет МЮ, но не вышло. Вспоминается старая поговорка - от добра добра не ищут)
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