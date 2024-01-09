Доменико Тедеско: «В России отличная футбольная школа. У молодежи большой потенциал, нужно давать ей шанс – не всегда нужны иностранцы»
Доменико Тедеско высоко оценил уровень молодых российских игроков.
– В «Зените» порой выходят восемь иностранцев. Нормально ли это для РПЛ в нынешних условиях – и стоит ли «Спартаку» идти по пути покупки сверхдорогих легионеров?
– В мое время лимит на легионеров обязывал выпускать пятерых россиян в стартовом составе. Потом все поменяли. Сложно сказать, у каждого правила есть достоинства и недостатки. Из того, что я увидел в РПЛ, могу сказать: здесь есть много хороших россиян. Например, я помню, что, когда мы играли с тульским «Арсеналом», у них был очень хорош Лесовой.
Многие юные российские игроки могли быть конкурентоспособными в РПЛ. Сборная до 21 года была очень сильной в то время. Поэтому нужно давать шанс молодежи, у нее большой потенциал. В России отличная футбольная школа.
Не всегда нужны иностранцы. Конечно, можно привезти двух-трех легионеров, в любом чемпионате это пойдет только в плюс. В Бундеслиге, например, есть как легионеры, так и хорошие доморощенные игроки, – сказал экс-тренер «Спартака», ныне возглавляющий сборную Бельгии.
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