Доменико Тедеско: «В России отличная футбольная школа. У молодежи большой потенциал, нужно давать ей шанс – не всегда нужны иностранцы»

Теги Спартак Зенит сборная России U-21 премьер-лига Россия Арсенал Тула лимит на легионеров Даниил Лесовой Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Футбол

Доменико Тедеско высоко оценил уровень молодых российских игроков.

– В «Зените» порой выходят восемь иностранцев. Нормально ли это для РПЛ в нынешних условиях – и стоит ли «Спартаку» идти по пути покупки сверхдорогих легионеров?

– В мое время лимит на легионеров обязывал выпускать пятерых россиян в стартовом составе. Потом все поменяли. Сложно сказать, у каждого правила есть достоинства и недостатки. Из того, что я увидел в РПЛ, могу сказать: здесь есть много хороших россиян. Например, я помню, что, когда мы играли с тульским «Арсеналом», у них был очень хорош Лесовой.

Многие юные российские игроки могли быть конкурентоспособными в РПЛ. Сборная до 21 года была очень сильной в то время. Поэтому нужно давать шанс молодежи, у нее большой потенциал. В России отличная футбольная школа.

Не всегда нужны иностранцы. Конечно, можно привезти двух-трех легионеров, в любом чемпионате это пойдет только в плюс. В Бундеслиге, например, есть как легионеры, так и хорошие доморощенные игроки, – сказал экс-тренер «Спартака», ныне возглавляющий сборную Бельгии.

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26 комментариев
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Когда российский игрок начинает получать миллионную зарплату он перестает прогрессировать, пример того же Лесового…
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Лесовой будет внукам рассказывать, что его вспомнил и похвалил тренер сборной Бельгии
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Все пишут про миллионы, но мне кажется в наших футболистах с возрастом убивают мечту - стать лучшимы. Типо не рви задницу всё равно больше никто не заплатит и т. д. От того и на молодёжных первенствах играют отлично, а получая контакт в хорошем клубе РПЛ цели теряются и в принципе больше ничего нужно.
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Ответ Olajuvon
Когда российский игрок начинает получать миллионную зарплату он перестает прогрессировать, пример того же Лесового…
Справедливости ради у Лесового две травмы крестов.
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Ответ Olajuvon
Когда российский игрок начинает получать миллионную зарплату он перестает прогрессировать, пример того же Лесового…
не могу их за это обвинять, зачем ещё гробиться, как не за большие деньги? а когда они получены, то и вообще не надо
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Ого! Сейчас хейтеры Тедеско, резко переобуются....😁
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Ответ bestvideox
Все пишут про миллионы, но мне кажется в наших футболистах с возрастом убивают мечту - стать лучшимы. Типо не рви задницу всё равно больше никто не заплатит и т. д. От того и на молодёжных первенствах играют отлично, а получая контакт в хорошем клубе РПЛ цели теряются и в принципе больше ничего нужно.
Это звенья одной цепи
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Жалко, что это отечественные тренеры не понимают.
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Ответ Zenith forever
СЭ даже в интервью Тедеско не мог не приплести Зенит. Действительно 8 иностранцев на поле. А в других ведущих клубах не так? Не считаю, естественно, но помню отметил для себя, что в игре с Зенитом у Краснодара также было 8 иностранцев на поле, у ЦСКА - 7 и т.д. Но для московских бумагомарателей плох только Зенит.
У остальных максимум 5-6 иностранцев на поле. Причём тут московские? Я не с Москвы.
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Ответ Zenith forever
СЭ даже в интервью Тедеско не мог не приплести Зенит. Действительно 8 иностранцев на поле. А в других ведущих клубах не так? Не считаю, естественно, но помню отметил для себя, что в игре с Зенитом у Краснодара также было 8 иностранцев на поле, у ЦСКА - 7 и т.д. Но для московских бумагомарателей плох только Зенит.
Не так.в Спартаке молодые Россияне а в зените бразилы
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Ответ Olajuvon
Когда российский игрок начинает получать миллионную зарплату он перестает прогрессировать, пример того же Лесового…
И таких как Лесовой много , они переходят в топ клуб ( по нашим меркам )и жизнь удалась , наличии паспорта вообще делает тебя королём
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Семак развивает 11 бразильцев))
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Лесовой из школы Динамо Киев больше пример смены гражданства под лимит.
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Мостовой сейчас: #%@&, и как это комментировать?
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Да уже давно понятно, что лимит это преступная схема чиновников и агентов. Ничего общего с футболом там нет.
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На святое замахнулся)
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Без доверия не вырастит не один игрок,какой бы он талантливый не был.А вот талант закопать просто.
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