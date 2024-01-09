Рой Кин: «Я был бы в ярости из-за Хейлунда. Он упускает моменты. Уложи мяч в сетку, хватит бездельничать»
Рой Кин раскритиковал форварда «МЮ» Расмуса Хейлунда за упущенные моменты.
Сегодня датчанин отыграл почти целый матч в Кубке Англии с «Уиганом» (2:0): его заменили на 92-й минуте. 20-летний игрок нанес 4 удара за матч (два в створ), но не забил.
«Я был бы в ярости из-за него. Мы хотели, чтобы «Юнайтед» сегодня показал свою игру. Сегодня они перенесли свою привычки из АПЛ: упускали моменты, не были эффективными.
Мы можем весь день говорить, что Хейлунду не везет, но он упускает моменты. Шансы были отличные, уложи мяч в сетку, хватит бездельничать», – заявил бывший капитан «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV.
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Пока все плохо с реализацией