Рой Кин: «Я был бы в ярости из-за Хейлунда. Он упускает моменты. Уложи мяч в сетку, хватит бездельничать»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин Уиган премьер-лига Англия Кубок Англии Расмус Хейлунд Футбол

Рой Кин раскритиковал форварда «МЮ» Расмуса Хейлунда за упущенные моменты.

Сегодня датчанин отыграл почти целый матч в Кубке Англии с «Уиганом» (2:0): его заменили на 92-й минуте. 20-летний игрок нанес 4 удара за матч (два в створ), но не забил.

«Я был бы в ярости из-за него. Мы хотели, чтобы «Юнайтед» сегодня показал свою игру. Сегодня они перенесли свою привычки из АПЛ: упускали моменты, не были эффективными.

Мы можем весь день говорить, что Хейлунду не везет, но он упускает моменты. Шансы были отличные, уложи мяч в сетку, хватит бездельничать», – заявил бывший капитан «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV.

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3 комментария
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Показать свою игру против Уигана, ваув
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Тут он прав, 3 момента были отличные, чтобы хотя бы 1 гол забить

Пока все плохо с реализацией
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