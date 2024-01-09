Рой Кин: «Я был бы в ярости из-за Хейлунда. Он упускает моменты. Уложи мяч в сетку, хватит бездельничать»

Рой Кин раскритиковал форварда «МЮ» Расмуса Хейлунда за упущенные моменты.

Сегодня датчанин отыграл почти целый матч в Кубке Англии с « » (2:0): его заменили на 92-й минуте. 20-летний игрок нанес 4 удара за матч (два в створ), но не забил.

«Я был бы в ярости из-за него. Мы хотели, чтобы «Юнайтед» сегодня показал свою игру. Сегодня они перенесли свою привычки из АПЛ: упускали моменты, не были эффективными.

Мы можем весь день говорить, что не везет, но он упускает моменты. Шансы были отличные, уложи мяч в сетку, хватит бездельничать», – заявил бывший капитан « » в эфире ITV.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам