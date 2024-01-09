Роке отказал «Манчестер Сити» и выбрал «Барсу». «Горожане» предлагали форварду намного больше, но он отклонил все предложения из АПЛ – от «МЮ» в том числе

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Бразилия Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Атлетико Паранаэнсе деньги Витор Роке Футбол

«Манчестер Сити» пытался подписать Витора Роке.

Как передает Diario Sport со ссылкой на журналиста Хави Торреса, «горожане» сделали Роке гораздо более выгодное предложение, чем «Барселона». Однако 18-летний форвард отказал «Манчестер Сити» и сделал выбор в пользу каталонского клуба.

Также отмечается, что интерес к Роке проявляли и другие клубы АПЛ, включая «Манчестер Юнайтед», но Витор отклонил все предложения из Англии.

Витор Роке, перешедший в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе», дебютировал за «блауграну» 4 января, выйдя на замену на 78-й минуте матча Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (2:1).

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46 комментариев
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Ответ Pirmuhammet Ahmedow
Если он отказал всем Английским клубам, которые им интересовались, то почему именно акцент сделан на Сити, из-за того что денег больше предложили, уж простите, но Манчестер Юнайтед предлагает меньше?(учитывая какая у них зп ведомость). Диарея спорт, идеальный источник...
Могу предположить, что потому что МС выиграл все возможные трофеи на клубном уровне в прошлом году.
+35
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+32
Роман всех пользователей заблокировал по ходу
+25
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+19
Ответ Pirmuhammet Ahmedow
Если он отказал всем Английским клубам, которые им интересовались, то почему именно акцент сделан на Сити, из-за того что денег больше предложили, уж простите, но Манчестер Юнайтед предлагает меньше?(учитывая какая у них зп ведомость). Диарея спорт, идеальный источник...
То что он отказал МЮ вообще не удивительно, а вот то что он не захотел переходить в МС это действительно неожиданная новость - команда чуть ли не каждый год становится чемпионом, в прошлом году выиграла ЛЧ и вместо всего этого он выбирает Барсу, которую хандрит уже лет 5
+13
-1
+12
Ответ ЭкспертДиванный
Роман всех пользователей заблокировал по ходу
После 18.12.2022 парень сошел с ума:)) Каждый день засыпает с мыслями, что Месси Чемпион Мира:))
+23
-15
+8
Если он отказал всем Английским клубам, которые им интересовались, то почему именно акцент сделан на Сити, из-за того что денег больше предложили, уж простите, но Манчестер Юнайтед предлагает меньше?(учитывая какая у них зп ведомость). Диарея спорт, идеальный источник...
+19
-13
+6
12 лет тренерства Кройффа и Пепа оказались достаточными чтобы сделать Барселону синоним футбола и чтобы даже в финансово тяжёлые для клуба времена, туда шли за мечтой.Плюс фактор города, который, конечно, выигрывает у унылых и тёмных помоек типо манчестера и ливерпуля.Хз, что там делать молодым миллионерам со своими гламурными цыпами
+7
-3
+4
Ответ MilBaros
То что он отказал МЮ вообще не удивительно, а вот то что он не захотел переходить в МС это действительно неожиданная новость - команда чуть ли не каждый год становится чемпионом, в прошлом году выиграла ЛЧ и вместо всего этого он выбирает Барсу, которую хандрит уже лет 5
Чего удивительного. Он ЦН. Он выиграет конкуренцию у норвежца? Никогда. Хочет пахать и бегать, как Альварес? Не особо. Да и опять же у Альвареса еще надо выиграть конкуренцию, а если еще и де Брюйне придёт в норму, то шансы вообще появляться на поле в футболке МС будут крайне малы.
+5
-1
+4
Ответ MilBaros
То что он отказал МЮ вообще не удивительно, а вот то что он не захотел переходить в МС это действительно неожиданная новость - команда чуть ли не каждый год становится чемпионом, в прошлом году выиграла ЛЧ и вместо всего этого он выбирает Барсу, которую хандрит уже лет 5
Зато в Барсе больше играть будет
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Ответ ЭкспертДиванный
Роман всех пользователей заблокировал по ходу
Точно!!!
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Ответ Роман
В топ-клубах и спрос большой. Пока в середнячковом клубе поиграет, опыта поднаберется, можно и о топ-клубе задуматься.
А вы вообще как-то спите и пропускаете новости про Барселону ?
А то как не открою в любое время суток - один из самых первых пишите комментарий )
+5
-3
+2
Ответ MilBaros
То что он отказал МЮ вообще не удивительно, а вот то что он не захотел переходить в МС это действительно неожиданная новость - команда чуть ли не каждый год становится чемпионом, в прошлом году выиграла ЛЧ и вместо всего этого он выбирает Барсу, которую хандрит уже лет 5
Да может быть там и не было никакого реального предложения. Я вот даже в англоязычных источниках не смог найти упоминаний об интересе к нему со стороны МанСити. Фигурировали только МЮ, ПСЖ и Челси.
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Да да скоро еще напишут что он бесплатно согласился играть за Барсу
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Сити таких игроков хватает. Тот же Бобб ничем не хуже. Барсе наверное обещали больше игровое время.
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агент пухляша и Диарея спорт нашли друг друга.
ждем других офигительных историй.
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А зачем он Сити у которых молодые Холанд и Альварес?
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Ответ romaroman26
у мю зарплатная ведомость гораздо меньше, чем у сити или челси или арсенала
Ты в этом уверен?
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Ответ Рычаг Барсика
Скоро поймет, что совершил ошибку, когда попросят снизить зарплату)
Чем минусы кидать, лучше деньги перевели бы. Если вы реально на деле за них так топите.
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Ответ typical passion
Комментарий скрыт
Ты футбол чем смотришь? Альварес в полном порядке
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Ответ typical passion
Комментарий скрыт
Только в итоге в Сити не задержался Палмер
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Ответ typical passion
Комментарий скрыт
Альварес план Б для Сити. Связь с Холандом у них отлично получилась. Так что Альварес скором времени никуда не уходит
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Ответ Lyuda Kurekina
Мешок без истории или клуб с историей Правильный выбор от Роке
Надо бы почистить сайт от ботов
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Правильный выбор
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Мешок без истории или клуб с историей
Правильный выбор от Роке
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Кто это, чистильщик бутс Левандовского?
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Диарея спорт пытается пиарить своего днаря, который два матча сыграл как мешок, при том, что моменты у него были))
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Ответ Pirmuhammet Ahmedow
Если он отказал всем Английским клубам, которые им интересовались, то почему именно акцент сделан на Сити, из-за того что денег больше предложили, уж простите, но Манчестер Юнайтед предлагает меньше?(учитывая какая у них зп ведомость). Диарея спорт, идеальный источник...
у мю зарплатная ведомость гораздо меньше, чем у сити или челси или арсенала
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Скоро поймет, что совершил ошибку, когда попросят снизить зарплату)
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Ответ MilBaros
То что он отказал МЮ вообще не удивительно, а вот то что он не захотел переходить в МС это действительно неожиданная новость - команда чуть ли не каждый год становится чемпионом, в прошлом году выиграла ЛЧ и вместо всего этого он выбирает Барсу, которую хандрит уже лет 5
Жить в Манчестере то ещё удовольствие. Я думаю с этим тоже связанно.
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Вот что значать испанские гранды.
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И Левандовски, и Кунде и многие другие отказывались от более выходных предложений от клубов АПЛ и не только, что бы перейти в Барсу. Это величайший клуб мира, не удивительно, что все хотят играть там.
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