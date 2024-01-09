Роке отказал «Манчестер Сити» и выбрал «Барсу». «Горожане» предлагали форварду намного больше, но он отклонил все предложения из АПЛ – от «МЮ» в том числе

«Манчестер Сити» пытался подписать Витора Роке.

Как передает Diario Sport со ссылкой на журналиста Хави Торреса, «горожане» сделали Роке гораздо более выгодное предложение, чем « ». Однако 18-летний форвард отказал « » и сделал выбор в пользу каталонского клуба.

Также отмечается, что интерес к Роке проявляли и другие клубы , включая «Манчестер Юнайтед», но Витор отклонил все предложения из Англии.

, перешедший в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе», дебютировал за «блауграну» 4 января, выйдя на замену на 78-й минуте матча с «Лас-Пальмасом» (2:1).

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