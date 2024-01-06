Килиан Мбаппе: «Я бы много заплатил, чтобы делать то, что кажется пустяком другим. Если бы меня не узнавали, я пошел бы на ужин в брассери, на вечеринку, сходил куда-нибудь с друзьями»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе рассказал, что бы делал, если бы его не узнавали два дня.

«Есть очень простые вещи, вещи, которые были обыденными, когда я был ребенком, когда мой папа просто говорил: «Пойди и сделай это».

Я бы много заплатил, чтобы делать то, что кажется пустяком для других людей. Такая ситуация неизбежна, и это факт. Я бы провел два дня вне дома [если бы мог оставаться инкогнито]. Я бы делал все на свете, делал бы не задумываясь. Но я лишился спонтанности, присущей людям: «Я хочу пойти туда и сделать это – и я это сделаю».

Теперь все необходимо организовывать. Обременительно ли это? Нет, это часть жизни. Но раньше все было иначе.

Я мог бы делать что угодно [если бы меня не узнавали]. Пойти на тихий ужин в брассери (разновидность французских кафе, изначально ориентированных на пиво – прим. Sports.ru), выйти на улицу, пойти куда-нибудь с друзьями, прийти на вечеринку инкогнито. Следующим утром – приятный поздний завтрак под солнцем на террасе, любование окружением. Простые вещи», – сказал форвард «ПСЖ» в эфире Envoyé Spécial.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Типа мудрая французская черепаха .
+31
-4
+27
слава и правда обременительная вещь, лучше быть просто богатым. но если выбирать быть богатым и знаменитым или быть бедным и не знаменитым, ну думаю большинство согласится на обременение
+15
0
+15
Он может приехать в Ижевск и ходить куда хочет. Даже насрать за гаражами — всем будет всё равно
+15
-1
+14
Комменты сильно токсичные. Чел просто говорит о том, как фактически устроена его жизнь, не сравнивая себя с другими, более того, просто отвечает на вопрос о том, что делал бы, если бы его не узнавали. То есть он не сам об этом стал рассказывать, его спросили.

Он не ноет, не говорит, что ему очень тяжело, только подчеркивает, что у славы есть свои нюансы. Это нормально и адекватно. На фига вокруг этого устраивать "ко-ко-ко, чо ноешь", я не понимаю. Хотя понимаю. Зависть обыкновенная.
+10
-2
+8
Брассери сохраняет оптимизм, но разрабатывает план на случай не прихода Килиана
+5
0
+5
Как пряму ехати — живу не бывати — нет пути ни проезжему, ни прохожему, ни пролетному». 😁)) Русскую народную сказку читал он )
+5
-2
+3
Аж всплакнул
+10
-8
+2
напоминает двух депутатов из"наша Раша".
+3
-1
+2
Ответ Михаил Опякин
Аж всплакнул
Да тоже переживаю, бедненький..
+1
0
+1
Киллиан, дашь миллион, и я сделаю вид, что не узнал тебя)
+1
0
+1
Ответ Михаил Опякин
Аж всплакнул
На самом деле смешного мало, так как это обратная сторона успеха и известности. Он реально не может свободно передвигаться по своему городу, особенно учитывая, что всем вокруг вообще плевать на личные границы. Люди лезут фоткаться, трогают, хватают, кричат, визжат, следят, снимают втихоря, короче буквально сходят с ума. Получается, у него есть все деньги мира, но при этом он отрезан от этого самого мира и живёт в своих огороженных вип-пространствах с охраной. Достаточно просто вспомнить видео, как Месси с семьёй пришлось эвакуироваться из ресторана, чтобы их не разорвали на талисманы.
0
0
0
Что мешает при таком состоянии закрыть любую брассерию на вечер и спокойно там посидеть в компании 3-4 друзей?
Или ему надо, чтоб вокруг ещё и посторонние присутствовали? Хорошо, можно заранее подготовить ситуэйшн, брассерия среди своих постоянников ищет гостей, которым до лампы на футбол, вуаля, Мбаппе в компании друзей пьёт пивас, вокруг люди, а им на него похрен.
Или дело именно в спонтанности?
0
0
0
...слетал бы в Таиланд.
0
0
0
Обладая таким богатством, можно сделать так, что что тебя на пару дней превратят в человека, которого даже близкие могут не узнать)
0
0
0
Многие как минимум раньше это делали в нефутбольных странах в отпуск.
0
0
0
пацаны в комментариях вообще не поняли о чем он сказал. хотя тоже самое говорил Рональдо и Лео Ди Каприо
+1
-1
0
Комментарий удален пользователем
Деньги открывают намного больше возможностей, чем закрывают их. Не надо скромничать.
+1
-1
0
«Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо»
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий