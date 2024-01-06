Килиан Мбаппе: «Я бы много заплатил, чтобы делать то, что кажется пустяком другим. Если бы меня не узнавали, я пошел бы на ужин в брассери, на вечеринку, сходил куда-нибудь с друзьями»
Килиан Мбаппе рассказал, что бы делал, если бы его не узнавали два дня.
«Есть очень простые вещи, вещи, которые были обыденными, когда я был ребенком, когда мой папа просто говорил: «Пойди и сделай это».
Я бы много заплатил, чтобы делать то, что кажется пустяком для других людей. Такая ситуация неизбежна, и это факт. Я бы провел два дня вне дома [если бы мог оставаться инкогнито]. Я бы делал все на свете, делал бы не задумываясь. Но я лишился спонтанности, присущей людям: «Я хочу пойти туда и сделать это – и я это сделаю».
Теперь все необходимо организовывать. Обременительно ли это? Нет, это часть жизни. Но раньше все было иначе.
Я мог бы делать что угодно [если бы меня не узнавали]. Пойти на тихий ужин в брассери (разновидность французских кафе, изначально ориентированных на пиво – прим. Sports.ru), выйти на улицу, пойти куда-нибудь с друзьями, прийти на вечеринку инкогнито. Следующим утром – приятный поздний завтрак под солнцем на террасе, любование окружением. Простые вещи», – сказал форвард «ПСЖ» в эфире Envoyé Spécial.
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Он не ноет, не говорит, что ему очень тяжело, только подчеркивает, что у славы есть свои нюансы. Это нормально и адекватно. На фига вокруг этого устраивать "ко-ко-ко, чо ноешь", я не понимаю. Хотя понимаю. Зависть обыкновенная.
Или ему надо, чтоб вокруг ещё и посторонние присутствовали? Хорошо, можно заранее подготовить ситуэйшн, брассерия среди своих постоянников ищет гостей, которым до лампы на футбол, вуаля, Мбаппе в компании друзей пьёт пивас, вокруг люди, а им на него похрен.
Или дело именно в спонтанности?