«Бавария» предложила 5-летний контракт хавбеку «Шальке» Уэдраого. Игрок Германии U17 думает

Теги Бавария Шальке бундеслига Германия сборная Германии U-17 возможные трансферы Д2 Германия Футбол

«Бавария» ведет переговоры о трансфере 17-летнего полузащитника «Шальке».

Мюнхенцы сделали предложение о переходе Ассану Уэдраого летом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Игроку сборной Германии U17 предложен пятилетний контракт, до 2029 года.

Отступные Уэдраого – 15 млн евро. Хавбек пока намерен обдумать предложение «Баварии».

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4 комментария
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Ждем комментариев про «опять ослабляют конкурентов по Бундеслиге». ☝🏻😁
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50 оттенков черного в Баварии. Томори вроде тоже подъедет
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