«Бавария» предложила 5-летний контракт хавбеку «Шальке» Уэдраого. Игрок Германии U17 думает
«Бавария» ведет переговоры о трансфере 17-летнего полузащитника «Шальке».
Мюнхенцы сделали предложение о переходе Ассану Уэдраого летом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Игроку сборной Германии U17 предложен пятилетний контракт, до 2029 года.
Отступные Уэдраого – 15 млн евро. Хавбек пока намерен обдумать предложение «Баварии».
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