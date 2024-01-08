«Бавария» предложила 5-летний контракт хавбеку «Шальке» Уэдраого. Игрок Германии U17 думает

«Бавария» ведет переговоры о трансфере 17-летнего полузащитника «Шальке».

Мюнхенцы сделали предложение о переходе Ассану Уэдраого летом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Игроку сборной 17 предложен пятилетний контракт, до 2029 года.

Отступные Уэдраого – 15 млн евро. Хавбек пока намерен обдумать предложение «Баварии».

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