«Милан» купит хавбека «Вероны» Терраччано за 5,5 млн евро с учетом бонусов. Медосмотр – в понедельник

Теги Милан серия А Италия возможные трансферы Верона деньги Филиппо Терраччано Фабрицио Романо Футбол

Филиппо Терраччано перейдет из «Вероны» в «Милан».

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, «россонери» согласовали трансфер полузащитника и заплатят за него 4,5 млн евро. Еще миллион предусмотрен в качестве бонусов.

Медосмотр назначен на понедельник.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 18 матчей в Серии А и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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2 комментария
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Квентин
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Ну и 🗑. Смысл покупки такого балласта? Лучше кого-то из примаверы подтягивать.
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