«Бавария», сборная Германии, «Реал», «Барса», «Дортмунд», «Динамо», УЕФА и другие выразили соболезнования в связи со смертью Беккенбауэра

Футбольный мир выразил соболезнования в связи со смертью Франца Беккенбауэра.

Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии, двукратный обладатель «Золотого мяча» умер сегодня в возрасте 78 лет.

«Внезапно наш мир стал не таким, каким был раньше. Он стал темнее, тише и хуже. «Бавария» оплакивает потерю Франца Беккенбауэра, несравненного «Кайзера», без которого « » никогда бы не стала тем клубом, которым является сегодня. Покойся с миром, Кайзер», – говорится в сообщении «Баварии».

«Покойся с миром, Франц Беккенбауэр. Один из лучших игроков в этом виде спорта и прирожденный лидер. Нам всем его будет очень не хватать», – говорится в твиттере сборной Германии и Немецкого футбольного союза.

Также соболезнования выразили УЕФА, Бундеслига, «Реал», «Барселона», дортмундская «Боруссия», «Интер», «Динамо» и другие клубы и организации.

Беккенбауэр 4 раза выиграл чемпионат Германии и трижды стал обладателем Кубка европейских чемпионов. В составе сборной Германии выиграл чемпионат мира 1974 года и чемпионат Европы 1972-го. Беккенбауэр дважды стал обладателем «Золотого мяча».

В качестве тренера сборной Германии выиграл чемпионат мира в 1990 году. На посту тренера «Баварии» Беккенбауэр выигрывал Бундеслигу и Кубок УЕФА.

В ходе карьеры игрока он также выступал за «Нью-Йорк Космос» и «Гамбург», а в качестве тренера работал в «Марселе».

Умер Франц Беккенбауэр. Синоним надежной защиты