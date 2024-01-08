«Бавария», сборная Германии, «Реал», «Барса», «Дортмунд», «Динамо», УЕФА и другие выразили соболезнования в связи со смертью Беккенбауэра

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Интер бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Барселона Реал Мадрид Франц Беккенбауэр УЕФА Динамо Москва Немецкий футбольный союз Футбол

Футбольный мир выразил соболезнования в связи со смертью Франца Беккенбауэра.

Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии, двукратный обладатель «Золотого мяча» умер сегодня в возрасте 78 лет.

«Внезапно наш мир стал не таким, каким был раньше. Он стал темнее, тише и хуже. «Бавария» оплакивает потерю Франца Беккенбауэра, несравненного «Кайзера», без которого «Бавария» никогда бы не стала тем клубом, которым является сегодня. Покойся с миром, Кайзер», – говорится в сообщении «Баварии».

«Покойся с миром, Франц Беккенбауэр. Один из лучших игроков в этом виде спорта и прирожденный лидер. Нам всем его будет очень не хватать», – говорится в твиттере сборной Германии и Немецкого футбольного союза.

Также соболезнования выразили УЕФА, Бундеслига«Реал», «Барселона», дортмундская «Боруссия», «Интер», «Динамо» и другие клубы и организации.

 Беккенбауэр 4 раза выиграл чемпионат Германии и трижды стал обладателем Кубка европейских чемпионов. В составе сборной Германии выиграл чемпионат мира 1974 года и чемпионат Европы 1972-го. Беккенбауэр дважды стал обладателем «Золотого мяча».

В качестве тренера сборной Германии выиграл чемпионат мира в 1990 году. На посту тренера «Баварии» Беккенбауэр выигрывал Бундеслигу и Кубок УЕФА.

В ходе карьеры игрока он также выступал за «Нью-Йорк Космос» и «Гамбург», а в качестве тренера работал в «Марселе».

Умер Франц Беккенбауэр. Синоним надежной защиты

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4 комментария
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Великий защитник, Франц Кайзер нас оставил. Что-то високосный год начался очень страшно. Футбольная семья редеет. Покойся с миром, старина!
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Казалось, Кайзер будет вечным! Очень жаль! Видел его на поле и игроком и тренером! Реально Великий, из тех кто выводит игру на новый уровень (хоть я и болел всю жизнь против Германии и "Баварии")! Таких по пальцам на руке можно посчитать! Вечная память!
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время летит незаметно и мы теряем великих футболистов
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Да весь мир завтра уже выразит соболезнования великому игроку Беккенбауэру
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