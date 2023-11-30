Анри о том, что Гризманн с возрастом изменил стиль игры: «Он как вино. Антуан немного потерял скорость, но стал старше, мудрее. Мозг очень важен в футболе»

Теги Тьерри Анри Атлетико Ла Лига Антуан Гризманн Футбол

Тьерри Анри оценил эволюцию игры Антуана Гризманна.

Бывший футболист «Арсенала» и сборной Франции высказался о том, что форвард «Атлетико» с возрастом изменил свой стиль игры. 

«Антуан Гризманн – как вино. Знаете, он становится старше, мудрее.

Когда у тебя есть мозги, это помогает в футболе. Возможно, он немного потерял скорость и физические навыки, но мозг – очень важная вещь в футболе», – сказал Анри.

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11 комментариев
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Открою секрет:
Мозг он важен всегда и везде.
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Ответ мбупе
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про Роналду вроде и слово не было сказано
но надо накинуть на вентилятор
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Думаю что из Антуана получится отличный коач в будущем!
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Ответ Тёма Тёма
Один из самых умных игроков в мире. Отыграть на позиции опорника весь ЧМ и отыграть блестяще... Это о многом говорит.
Он свободный художник, по всей линии атаки работает
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Ответ Bayern2004
Открою секрет: Мозг он важен всегда и везде.
спасибо, буду иметь в виду
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Что да то да, видно невооружённым глазом - гроссмейтер!
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Ответ мбупе
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лучший ассистент в истории лиги чемпионов 😁
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