Анри о том, что Гризманн с возрастом изменил стиль игры: «Он как вино. Антуан немного потерял скорость, но стал старше, мудрее. Мозг очень важен в футболе»

Тьерри Анри оценил эволюцию игры Антуана Гризманна.

Бывший футболист «Арсенала» и сборной Франции высказался о том, что форвард « » с возрастом изменил свой стиль игры.

« – как вино. Знаете, он становится старше, мудрее.

Когда у тебя есть мозги, это помогает в футболе. Возможно, он немного потерял скорость и физические навыки, но мозг – очень важная вещь в футболе», – сказал .

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