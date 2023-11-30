Анри о том, что Гризманн с возрастом изменил стиль игры: «Он как вино. Антуан немного потерял скорость, но стал старше, мудрее. Мозг очень важен в футболе»
Тьерри Анри оценил эволюцию игры Антуана Гризманна.
Бывший футболист «Арсенала» и сборной Франции высказался о том, что форвард «Атлетико» с возрастом изменил свой стиль игры.
«Антуан Гризманн – как вино. Знаете, он становится старше, мудрее.
Когда у тебя есть мозги, это помогает в футболе. Возможно, он немного потерял скорость и физические навыки, но мозг – очень важная вещь в футболе», – сказал Анри.
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Мозг он важен всегда и везде.
но надо накинуть на вентилятор