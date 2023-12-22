Почеттино о недовольстве Нкунку, Лавии и их окружения игровым временем: «У нас тут не благотворительность. Надо усердно тренироваться, влиять на игру»

Маурисио Почеттино отреагировал на критику со стороны окружения ряда игроков.

«После шести месяцев, как в случае со , Лавией, нужно понять, что необходимо показать вовлеченность, тренироваться очень и очень усердно каждый день. Они должны оказывать влияние на игру каждый раз, когда выходят на поле. Надо понимать, что у нас тут не благотворительность, что нам нужно играть в футбол и побеждать.

Порой профессионалы ощущают разочарование, потому что хотят играть. Это сложно понять. Окружение игрока тоже говорит, что разочаровано, потому что Нкунку не играл против «Шеффилд Юнайтед».

Это происходит не потому, что мы не верим в него, не верим в Лавию. Это потому, что есть много других игроков, которые готовы и работают шесть месяцев. И мы вынуждены принимать решение повлиять на игру с помощью футболистов, которые готовы лучше, чем эти парни.

Речи не идет ни об именах, ни о том, что один футболист станет лучше другого. Речь идет о сегодняшнем дне, о том, кто готов бороться и дать команде то, что мы ожидаем.

Может, я слишком много говорю, но это правда. Меня это раздражает. Меня, а не вас [журналистов]. Я разочарован. И клуб разочарован. Он платит огромные деньги за то, чтобы футболисты играли, забивали. Когда футболист не забивает – ему все равно ежемесячно платят зарплату, как и в случае, если он не играет, получил травму», – отметил главный тренер « ».

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