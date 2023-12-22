Почеттино о недовольстве Нкунку, Лавии и их окружения игровым временем: «У нас тут не благотворительность. Надо усердно тренироваться, влиять на игру»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Кристофер Нкунку Ромео Лавия Футбол

Маурисио Почеттино отреагировал на критику со стороны окружения ряда игроков.

«После шести месяцев, как в случае со Нкунку, Лавией, нужно понять, что необходимо показать вовлеченность, тренироваться очень и очень усердно каждый день. Они должны оказывать влияние на игру каждый раз, когда выходят на поле. Надо понимать, что у нас тут не благотворительность, что нам нужно играть в футбол и побеждать.

Порой профессионалы ощущают разочарование, потому что хотят играть. Это сложно понять. Окружение игрока тоже говорит, что разочаровано, потому что Нкунку не играл против «Шеффилд Юнайтед».

Это происходит не потому, что мы не верим в него, не верим в Лавию. Это потому, что есть много других игроков, которые готовы и работают шесть месяцев. И мы вынуждены принимать решение повлиять на игру с помощью футболистов, которые готовы лучше, чем эти парни.

Речи не идет ни об именах, ни о том, что один футболист станет лучше другого. Речь идет о сегодняшнем дне, о том, кто готов бороться и дать команде то, что мы ожидаем.

Может, я слишком много говорю, но это правда. Меня это раздражает. Меня, а не вас [журналистов]. Я разочарован. И клуб разочарован. Он платит огромные деньги за то, чтобы футболисты играли, забивали. Когда футболист не забивает – ему все равно ежемесячно платят зарплату, как и в случае, если он не играет, получил травму», – отметил главный тренер «Челси».

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9 комментариев
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А то, что они полгода лечились это их не смущает?
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Поч мужика включил.
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Так они пол сезона от травм лечатся, как их выпускать? Чет-то вообще не врубаюсь
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Нкунку - хороший, Поч - плохой!
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Тут и добавить нечего, хочешь в состав - работай. Я это у сына вижу в 2014/15 году, даже там есть конкуренция за основу. Желающих 28, играем в турнирах 7*7 в лучшем случае.
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Лавия - это тот, кто в Ливерпуль не стал переходить из-за бабок Челси?
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Мкунку - хороший, Нкунку - нет
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Ответ igls54
Нкунку - хороший, Поч - плохой!
Нкунку может и хороший, но не настолько, как Мукунку
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Ответ Roman
Лавия - это тот, кто в Ливерпуль не стал переходить из-за бабок Челси?
Ливерпуль такие же деньги предлагал
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