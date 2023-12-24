Нкунку впервые забил за «Челси» в 1-м матче за клуб в АПЛ. Форвард перенес операцию на колене в августе
Кристофер Нкунку впервые забил за «Челси».
В матче 18-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:2) Нкунку сократил отставание в счете на 6-й добавленной ко второму тайму минуте после передачи Рахима Стерлинга.
Нкунку провел первый матч за «Челси» в АПЛ после перехода из «РБ Лейпциг» летом 2023 года. Напомним, в начале августа нападающий перенес операцию после травмы колена, полученной в товарищеской игре с дортмундской «Боруссией».
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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