Нкунку впервые забил за «Челси» в 1-м матче за клуб в АПЛ. Форвард перенес операцию на колене в августе

Теги Челси премьер-лига Англия Вулверхэмптон Кристофер Нкунку Футбол

Кристофер Нкунку впервые забил за «Челси».

В матче 18-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:2) Нкунку сократил отставание в счете на 6-й добавленной ко второму тайму минуте после передачи Рахима Стерлинга.

Нкунку провел первый матч за «Челси» в АПЛ после перехода из «РБ Лейпциг» летом 2023 года. Напомним, в начале августа нападающий перенес операцию после травмы колена, полученной в товарищеской игре с дортмундской «Боруссией».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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6 комментариев
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Нкунку надежда этого Челси.
+8
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+7
Нкунку хороший
+5
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+5
Ответ corazn blanco
Нкунку светлое пятно этого клуба.
не такое уж и светлое
+5
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Нкунку светлое пятно этого клуба.
+2
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Теперь нужно, что он заразился бездарностью от Брои, Джексона и Стерлинга.
+1
0
+1
ещё Олег Иванович в него верил, потрясающая карьера у игрока
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