Нкунку впервые забил за «Челси» в 1-м матче за клуб в АПЛ. Форвард перенес операцию на колене в августе

Кристофер Нкунку впервые забил за «Челси».

В матче 18-го тура против « » (1:2) сократил отставание в счете на 6-й добавленной ко второму тайму минуте после передачи Рахима Стерлинга.

Нкунку провел первый матч за « » в АПЛ после перехода из «РБ Лейпциг» летом 2023 года. Напомним, в начале августа нападающий перенес операцию после травмы колена, полученной в товарищеской игре с дортмундской «Боруссией».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам