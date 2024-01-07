Нкунку пропустит до 3 недель из-за травмы бедра. У форварда лишь 4 матча за «Челси» с лета 2023-го

Теги Челси премьер-лига Англия Кубок Англии травмы Кристофер Нкунку Здоровье Футбол

Кристофер Нкунку выбыл на несколько недель из-за травмы.

Напомним, вчера нападающий «Челси» пропустил матч Кубка Англии с «Престоном» (4:0). Главный тренер «синих» Маурисио Почеттино сообщил, что Нкунку получил травму бедра во время тренировки.

По информации журналиста Рахмана Османа, из-за нового повреждения Нкунку может пропустить до трех недель.

Кристофер Нкунку присоединился к «Челси» летом 2023 года, но из-за травмы колена не играл до второй половины декабря. К этому моменту француз провел за лондонский клуб лишь 4 матча.

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14 комментариев
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К Джеймсу в палату этого хрусталя
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Нкунку не хороший.
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Дембеле 2.0
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Ку-ку.
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Травмы очень мешают,а игрок то шикарный
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Попытки ускоренного возвращения игроков в строй ни к чему хорошему не приводят.
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не везёт Челси с нападающими
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Не верю, что каждый игрок Челси хронический травмат. Очевидно, проблема кроется в низком уровне врачей клуба или слишком интенсивных тренировок Почеттино.
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Очень жаль
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Вовремя правления Абрамовича игроки были куда супер звёздные и не получали травмы, хоть и получали быстро востонавливались.
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Ответ Direct free kick
Очень жаль
да не особо
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Ответ Акира_1
Не верю, что каждый игрок Челси хронический травмат. Очевидно, проблема кроется в низком уровне врачей клуба или слишком интенсивных тренировок Почеттино.
нужно нормальных игроков брать , как Палмер
а не травматов с жирной медкартой
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Ответ corazn blanco
Пора уже что-то делать руководству с медицинским персоналом или с тренерами по физической подготовке.
менять врачей надо и тренера по физподгатовке.
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