Нкунку пропустит до 3 недель из-за травмы бедра. У форварда лишь 4 матча за «Челси» с лета 2023-го

Кристофер Нкунку выбыл на несколько недель из-за травмы.

Напомним, вчера нападающий «Челси» пропустил матч Кубка Англии с «Престоном» (4:0). Главный тренер «синих» Маурисио Почеттино сообщил, что Нкунку получил травму бедра во время тренировки.

По информации журналиста Рахмана Османа, из-за нового повреждения Нкунку может пропустить до трех недель.

присоединился к « » летом 2023 года, но из-за травмы колена не играл до второй половины декабря. К этому моменту француз провел за лондонский клуб лишь 4 матча.

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