Нкунку из-за проблем с бедром пропустил матч с «Престоном». У форварда 4 игры в этом сезоне

У Кристофера Нкунку новое повреждение.

Полузащитник не попал в заявку на матч «Челси» против « » (4:0) в Кубке Англии.

«Он не участвовал потому, что после тренировки у него возникла проблема с бедром.

Посмотрим, будет ли он готов к следующим нескольким матчам», – заявил главный тренер «синих» .

Француз присоединился к « » летом 2023 года, но из-за травмы колена не играл до второй половины декабря. За новую команду к этому моменту у него лишь четыре игры.

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