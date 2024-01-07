Нкунку из-за проблем с бедром пропустил матч с «Престоном». У форварда 4 игры в этом сезоне

Теги Челси Кубок Англии травмы Престон Маурисио Почеттино Кристофер Нкунку Здоровье Футбол

У Кристофера Нкунку новое повреждение.

Полузащитник не попал в заявку на матч «Челси» против «Престона» (4:0) в Кубке Англии.

«Он не участвовал потому, что после тренировки у него возникла проблема с бедром.

Посмотрим, будет ли он готов к следующим нескольким матчам», – заявил главный тренер «синих» Маурисио Почеттино.

Француз присоединился к «Челси» летом 2023 года, но из-за травмы колена не играл до второй половины декабря. За новую команду к этому моменту у него лишь четыре игры.

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14 комментариев
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это уже не смешно((
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Ответ Shuller18
Единственный летний трансфер топ футболиста оборачивается такой ерундой. Как назло
Палмер. Хоть и приобретался не как топ, но уровень топовый выдает
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Единственный летний трансфер топ футболиста оборачивается такой ерундой. Как назло
+5
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Хроник, хрусталь
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+2
Нкунку хватило на 4 неполных матча.
Лавии на 20 минут.

Норм.
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Ответ Shuller18
Палмер скорее как молодой и перспективный, правда реально перспективный топ, а не как Мадуэке с Чуквуемекой
ты хотел написать вместо Мадуэке Мудрик?
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Он хороший
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Это уже троллинг какой то) проклят этот Челси что ли
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Ну он хороший
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Ответ SoWeTo
Палмер. Хоть и приобретался не как топ, но уровень топовый выдает
Палмер скорее как молодой и перспективный, правда реально перспективный топ, а не как Мадуэке с Чуквуемекой
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Ответ Shuller18
Палмер скорее как молодой и перспективный, правда реально перспективный топ, а не как Мадуэке с Чуквуемекой
Мадуэке с Чуквужмекой это как из фильма про Робинзона Крузо, им нужен не Почетино а Робинзон Крузо
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