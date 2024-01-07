Нкунку из-за проблем с бедром пропустил матч с «Престоном». У форварда 4 игры в этом сезоне
У Кристофера Нкунку новое повреждение.
Полузащитник не попал в заявку на матч «Челси» против «Престона» (4:0) в Кубке Англии.
«Он не участвовал потому, что после тренировки у него возникла проблема с бедром.
Посмотрим, будет ли он готов к следующим нескольким матчам», – заявил главный тренер «синих» Маурисио Почеттино.
Француз присоединился к «Челси» летом 2023 года, но из-за травмы колена не играл до второй половины декабря. За новую команду к этому моменту у него лишь четыре игры.
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Лавии на 20 минут.
Норм.