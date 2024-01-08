Адебайор об Осимхене: «Молюсь, чтобы он перешел в АПЛ и показал, на что способен. У него есть все, чтобы преуспеть в лучшей лиге мира и написать великую страницу, как Дрогба»

Теги Дидье Дрогба Эммануэль Адебайор премьер-лига Англия серия А Италия Наполи Виктор Осимхен Футбол

Эммануэль Адебайор хочет видеть Виктора Осимхена в АПЛ.

«У него правильное отношение и характер, он достаточно целеустремлен, чтобы преуспеть [в Англии]. Я молюсь, чтобы он перешел в Премьер-лигу и показал, на что способен. АПЛ – самая сложная и самая лучшая лига в мире.

Осимхен уже показал себя в Италии – думаю, для него настало подходящее время переехать в Англию, заменить своего кумира Дрогба и творить прекрасное. У него есть все необходимое, чтобы сделать себе имя и написать великую страницу в Англии, как Дрогба», – сказал экс-форвард «Манчестер Сити» и «Арсенала».

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9 комментариев
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Осимхен действительно органично смотрелся бы в АПЛ. У него есть все качества. Арсенал должен прям сделать все, чтобы его подписать. Идеальный кандидат на позицию форварда
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Очередной посредственный чернокожий футболист,скольких 98,9%
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Обменять решфорда, марсиаля, антони и хойлунда бы на него...
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Ответ Buharoid
А куда ему там. В Сити Холанд, Ливерпулю такой форвард не нужен по стилю игры. Больше в Англии топ-клубов нет.
Топ клубов может и нет, зато есть клубы, у которых очень много $
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Ответ Правдоруб Денисов
Осимхен действительно органично смотрелся бы в АПЛ. У него есть все качества. Арсенал должен прям сделать все, чтобы его подписать. Идеальный кандидат на позицию форварда
По деньгам не потянут.
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