Вальтер Мадзарри: «Хвичу и Осимхена постоянно провоцируют – держат, толкают. И никто не получает желтой!» 

Вальтер Мадзарри раскритиковал судейcтво насчет Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена.

Главный тренер « » высказался после матча Серии А с «Монцей» (0:0).

«Давайте будем говорить как есть и не ворошить прошлое. Сегодня у нас было шесть верных голевых моментов, но мяч не шел в ворота.

Кварацхелию и (нирегиец пропускал матч из-за дисквалификации – прим. Sports.ru) постоянно провоцируют, и вы, журналисты, должны показывать, что происходит. Покажите, как их держат и толкают на протяжении 20 минут – и никто не получает желтой! И как тут стерпеть…

Мы в странной ситуации, нам не хватает ясности ума – Ангисса, и Гаэтано били в упор, но попадали во вратаря. Покажите, что сделали с Кварацхелией – его держали пять минут, а потом тренера удалили. Поэтому я так зол», – сказал , получивший красную карточку. Он выбежал на поле, чтобы оттащить Кварацхелию от стычки с Уоренном Бондо, который сфолил на вингере неаполитанцев.

Главный тренер «Монцы» Рафаэлле Палладино тоже был удален по ходу матча.

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