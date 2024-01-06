Лацио – Рома где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Италии 10 января
В среду, 10 января, сыграют Лацио и Рома в четвертьфинале Кубка Италии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико Рим».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Лацио – Рома
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
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