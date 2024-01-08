Сторожук об Ахметове в «Зените»: «Иностранцы там сильные, но Ильзат — парень амбициозный. Он будет это доказывать»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Сторожук Краснодар Ильзат Ахметов Футбол

Александр Сторожук оценил предстоящий переход Ильзата Ахметова в «Зенит».

«Для меня переход Ахметова в «Зенит» стал неожиданностью. Но я думаю, что это было взвешенное и обоюдное решение. И Ильзат, и «Краснодар» все обдумали и приняли, уверен, правильное решение. Игрок он сильный, в «Краснодаре» действовал успешно. Я думаю, что с таким же качеством он продолжит это делать и в «Зените», чего я ему желаю.

Россияне в «Зените» тормозят в своем развитии? Понимаю, о чем вы говорите. Иностранцы в «Зените» действительно сильные. Но Ильзат — парень амбициозный, я почувствовал это по совместной работе. Думаю, в «Зените» он будет это доказывать. А как он доказывает, я видел собственными глазами.

«Зенит» — самый топовый клуб нашего чемпионата на данный момент. Не стал бы расценивать ситуацию так, что Ахметов перешел из первой команды во вторую. Вся борьба еще впереди», — сказал бывший главный тренер «Краснодара», возглавляющий ныне тульский «Арсенал».

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1 комментарий
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Какую-то пургу несёт Сторожук. Ильзат Ахметов вообще-то сам иностранец, только натурализованный.
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