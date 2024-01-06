Кечинов об Ахметове в «Зените»: «Будет сидеть на скамейке. Только если ради денег это делать» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Валерий Кечинов Краснодар Ильзат Ахметов Футбол

Валерий Кечинов оценил предстоящий переход Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

– Стало известно, что Ильзат Ахметов переходит из «Краснодара» в «Зенит». Этот трансфер можно назвать усилением?

– Мне кажется, Ахметов в «Краснодаре» неплохо выглядел. Зачем ему менять команду? Понятно, что он не будет играть в «Зените». Мы наблюдали карьеру Бакаева в «Зените». И где он сейчас? А он, на мой взгляд, гораздо сильнее Ахметова.

– В чем смысл перехода, если и в «Краснодаре» он имеет шансы стать чемпионом? 

– Вот и я о том же. У южан есть хорошая возможность завоевать золотые медали. И потом, в «Краснодаре» Ахметов играет, а если перейдет в «Зенит», будет сидеть на скамейке. Только если ради денег это делать, – сказал экс-игрок «Спартака».

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