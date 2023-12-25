«Спартак» возрождает вторую команду. Ее планируют заявить во Вторую лигу

Теги Спартак премьер-лига Россия Вторая лига Б Спартак-2 Футбол

«Спартак» объявил о возрождении второй команды.

Ожидается, что «Спартак-2» будет заявлен во Вторую лигу. 

«Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло такое решение в целях лучшей работы клубной вертикали, а также предоставления дополнительной возможности адаптации воспитанников академии и игроков молодежной команды при переходе во взрослый футбол.

Проект «Спартак-2» был создан в 2013 году и помог многим молодым футболистам набраться опыта и дорасти до первой команды, а также предоставлял необходимую практику игрокам основы, набиравшим форму после травм.

Возвращение второй команды – часть долгосрочной стратегии компании «Лукойл» по развитию клубной инфраструктуры. Ранее было объявлено о планах масштабного обновления территории в Сокольниках, где «Спартак-2» проводил свои домашние матчи», – говорится в заявлении клуба. 

Напомним, вторая команда красно-белых была закрыта в мае 2022 года в связи с сокращением бюджета.

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13 комментариев
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Ответ Groznyi2024
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ахмат - Спартак - 2 в пердиве?
+27
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+27
Сначала закрыть, а теперь возрождать. Звучит пафосно. Только не надо было разрушать хорошее и полезное.
+4
0
+4
Мостовой настало твое время!
+3
0
+3
За спартак без фан айди
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0
+3
Всё на стадион, братва!
+5
-3
+2
это хорошо!
+2
-1
+1
Возрождение "двойки" - это верное решение. Закрытие Спартака-2 было не правильным. Радует, что новое руководство исправляет прошлые ошибки.
+1
0
+1
Можно было просто написать: Спартак возрождает
+3
-3
0
на 2ку можно и на стадион походить без всяких фан уйди
+3
-3
0
у Лукойла нет бабла?
+1
-1
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Первую сначала бы востановить, а то вторую уже хотят
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