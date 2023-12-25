«Спартак» возрождает вторую команду. Ее планируют заявить во Вторую лигу

«Спартак» объявил о возрождении второй команды.

Ожидается, что « » будет заявлен во Вторую лигу.

«Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло такое решение в целях лучшей работы клубной вертикали, а также предоставления дополнительной возможности адаптации воспитанников академии и игроков молодежной команды при переходе во взрослый футбол.

Проект «Спартак-2» был создан в 2013 году и помог многим молодым футболистам набраться опыта и дорасти до первой команды, а также предоставлял необходимую практику игрокам основы, набиравшим форму после травм.

Возвращение второй команды – часть долгосрочной стратегии компании «Лукойл» по развитию клубной инфраструктуры. Ранее было объявлено о планах масштабного обновления территории в Сокольниках, где «Спартак-2» проводил свои домашние матчи», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, вторая команда красно-белых была закрыта в мае 2022 года в связи с сокращением бюджета.

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