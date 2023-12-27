«Спартак» предложил фанатам выбрать название для второй команды: «Спартак-2» – это привычно и понятно. Но, может, у вас есть идея поинтереснее?»

«Спартак» предложил болельщикам выбрать название для второй команды.

25 декабря красно-белые объявили о возрождении второй команды. Ее планируют заявить во Вторую лигу.

Московский клуб предложил фанатам подобрать название для второй команды. « -2» – это привычно и понятно. Но, может, у вас есть идея поинтереснее? Поделитесь ей с нами! Важно соблюсти одно условие: в названии обязательно должно присутствовать слово «Спартак», – говорится в сообщении клуба.

Свои варианты болельщики могут предлагать на сайте команды. Лучшее название будет определено по итогом финального этапа голосования.

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