«Спартак» предложил фанатам выбрать название для второй команды: «Спартак-2» – это привычно и понятно. Но, может, у вас есть идея поинтереснее?»
«Спартак» предложил болельщикам выбрать название для второй команды.
25 декабря красно-белые объявили о возрождении второй команды. Ее планируют заявить во Вторую лигу.
Московский клуб предложил фанатам подобрать название для второй команды. «Спартак-2» – это привычно и понятно. Но, может, у вас есть идея поинтереснее? Поделитесь ей с нами! Важно соблюсти одно условие: в названии обязательно должно присутствовать слово «Спартак», – говорится в сообщении клуба.
Свои варианты болельщики могут предлагать на сайте команды. Лучшее название будет определено по итогом финального этапа голосования.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Как вам такой оригинальный ход?