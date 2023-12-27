«Спартак» предложил фанатам выбрать название для второй команды: «Спартак-2» – это привычно и понятно. Но, может, у вас есть идея поинтереснее?»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Вторая лига Б Спартак-2 Футбол

«Спартак» предложил болельщикам выбрать название для второй команды.

25 декабря красно-белые объявили о возрождении второй команды. Ее планируют заявить во Вторую лигу. 

Московский клуб предложил фанатам подобрать название для второй команды. «Спартак-2» – это привычно и понятно. Но, может, у вас есть идея поинтереснее? Поделитесь ей с нами! Важно соблюсти одно условие: в названии обязательно должно присутствовать слово «Спартак», – говорится в сообщении клуба.

Свои варианты болельщики могут предлагать на сайте команды. Лучшее название будет определено по итогом финального этапа голосования. 

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77 комментариев
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Пятачки
+49
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+41
Ответ Sashabolshoy
Комментарий удален модератором
Эгейские замашки у тебя, смотри аккуратнее
+27
-4
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Минипигс )
+24
-4
+20
Красная Пресня, раз ставите дату создания клуба 1922 год (МКС не так звучит)
+17
-1
+16
Пищевик
+10
-1
+9
Фунтики
+14
-5
+9
ФК Борщевик
+9
-2
+7
Тефтельки
+9
-2
+7
Мясо второй свежести
+11
-4
+7
СПАРЕМА-2 🍈🍈
+5
-1
+4
Возрождайте Спартак-Чукотка.
+4
0
+4
Борщ
+3
0
+3
Далеко и ходить не надо. По аналогии "Реал Мадрид Кастилья" - "Спартак Москва Сокольники".
+3
-1
+2
Спартачок
+2
0
+2
Young Pigs
+2
0
+2
Ответ micka
Спарта
Какое отношение Спарта имеет к фракийскому рабу?
+2
0
+2
Спартак-Юниор
+3
-1
+2
Ответ Little Ru
Пятачки
Это для юниоров)
+2
0
+2
Ответ Бродяга-симпатяга
Так он румын
"А какая разница?"©
+1
0
+1
Год назад "ради экономии" Спартак ликвидировал свой дубль и несколько десятков воспитанников разогнал по России, а теперь вернув дубль решили позаигрывать с фанатами. Кстати экономили на воспитанниках а тратили миллионы на легионеров в том же межсезонье...
+1
0
+1
Мясо
+1
0
+1
Спартак-3
Как вам такой оригинальный ход?
+1
0
+1
Гладиатор))
+2
-1
+1
Ответ mean machine/
Какое отношение Спарта имеет к фракийскому рабу?
Так он румын
+1
0
+1
Спартачок
+2
-1
+1
Спартакишки
+4
-3
+1
PigFarm
+1
0
+1
Ответ Ярик01
Красная Пресня, раз ставите дату создания клуба 1922 год (МКС не так звучит)
уже есть
0
0
0
Е5
+3
-3
0
ФК Мальчики в трусиках
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