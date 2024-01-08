Гасперини после 1:1 с «Ромой»: «Миранчук в потрясающей форме. Он лучше всех проявил себя в атаке»
Джан Пьеро Гасперини отметил игру Алексея Миранчука в матче с «Ромой» (1:1).
«Он в потрясающей форме. Сегодня я снова выпустил его, и он провел весь матч. В атаке он проявил себя лучше всех.
У нас в нападении много футболистов, приносящих пользу, если каждый сможет давать нам еще больше, мы сможем оставаться на вершине», – сказал главный тренер «Аталанты».
У Миранчука 2 мяча и 4 голевых паса в последних 7 играх за «Аталанту». После его навеса забили «Роме»
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Сегодня была пара очень опасных моментов после его обрезов или когда мяч терял. Рома просто мяч не могла в ворота затолкать.
Плюс он вообще в защите не отрабатывает. Лёха, ты не Дибала - гарцуй к воротам и страхyй крайнего защитника 🤣
P.S: главный герой матча - голкипер Аталанты. Тащил все удары и от Ромы и от своих игроков 😅
Но что в защите не отрабатывает - загнули
Возвращался, один подкат в моменте чего стоит
А то, что впереди остаётся в некоторых атаках - так гол как раз с такой и забили, когда в зону на фланге убежал + на том фланге Де Кетеларе так же играл, возможно, установка