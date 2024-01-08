Гасперини после 1:1 с «Ромой»: «Миранчук в потрясающей форме. Он лучше всех проявил себя в атаке»

Теги Рома Аталанта серия А Италия Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук Футбол

Джан Пьеро Гасперини отметил игру Алексея Миранчука в матче с «Ромой» (1:1).

«Он в потрясающей форме. Сегодня я снова выпустил его, и он провел весь матч. В атаке он проявил себя лучше всех.

У нас в нападении много футболистов, приносящих пользу, если каждый сможет давать нам еще больше, мы сможем оставаться на вершине», – сказал главный тренер «Аталанты».

У Миранчука 2 мяча и 4 голевых паса в последних 7 играх за «Аталанту». После его навеса забили «Роме»

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28 комментариев
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На продажу готовит?
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У человека мотивация запредельная, играть и выкладываться- позади Москва. Локомотив Москва
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Молодец, не сдавался и теперь что-то начало у него получаться. Если и дальше будет таким же упертым и будет пахать, то станет основным.
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С одной стороны, такая оценка от скупого на похвалы Гасперини дорогого стоит, с другой, в случае хорошего предложения от Торино (или другой команды) тренер может снова наложить вето, сказав, что Миранчук в хорошей форме и нужен Аталанте. В любом случае, Леха молодец, свои шансы использует по-максимуму и регулярно приносит пользу в атаке, хотя и ошибок немало
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Миранчук хорош в атаке. но просто ужасен в обороне.

Сегодня была пара очень опасных моментов после его обрезов или когда мяч терял. Рома просто мяч не могла в ворота затолкать.

Плюс он вообще в защите не отрабатывает. Лёха, ты не Дибала - гарцуй к воротам и страхyй крайнего защитника 🤣

P.S: главный герой матча - голкипер Аталанты. Тащил все удары и от Ромы и от своих игроков 😅
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+8
Ответ Total_90
На продажу готовит?
Мне тоже показалось, что лукавит) Миранчук - лучший, однако с игровой практикой, почему-то, проблемы) может таблетки просто забывает принимать?...)
+10
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+8
Ответ teddy10
С одной стороны, такая оценка от скупого на похвалы Гасперини дорогого стоит, с другой, в случае хорошего предложения от Торино (или другой команды) тренер может снова наложить вето, сказав, что Миранчук в хорошей форме и нужен Аталанте. В любом случае, Леха молодец, свои шансы использует по-максимуму и регулярно приносит пользу в атаке, хотя и ошибок немало
Так в этом и проблема. Парень явно в лучших своих годах и кондициях, а этот дед его маринует. То лучший, то очень нужен, а практики не то, чтобы и много. Я понимаю, тренер лучше всех знает состояние и возможности игрока, но тут бредово как-то всё.
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+7
Ответ Дмитрий Крутенко
Молодец, не сдавался и теперь что-то начало у него получаться. Если и дальше будет таким же упертым и будет пахать, то станет основным.
Да вообще не факт. Был и в более лучшей форме за время пребывания в Аталанте, но основным не стал. Тут как карта ляжет и Гаспер скажет.
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Ответ Bogdan Ermolaev
Мне тоже показалось, что лукавит) Миранчук - лучший, однако с игровой практикой, почему-то, проблемы) может таблетки просто забывает принимать?...)
Ну так, он до этого и не был в форме, поэтому и не играл. А последний месяц в огне, поэтому и в основу пробился, не только на кубок.
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Просто Антон в отпуске приехал брату помочь
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Ответ slatar99
Миранчук хорош в атаке. но просто ужасен в обороне. Сегодня была пара очень опасных моментов после его обрезов или когда мяч терял. Рома просто мяч не могла в ворота затолкать. Плюс он вообще в защите не отрабатывает. Лёха, ты не Дибала - гарцуй к воротам и страхyй крайнего защитника 🤣 P.S: главный герой матча - голкипер Аталанты. Тащил все удары и от Ромы и от своих игроков 😅
На своей половине лажал - верно, дважды прям в ноги сопернику чуть ли не голевую выдал
Но что в защите не отрабатывает - загнули
Возвращался, один подкат в моменте чего стоит
А то, что впереди остаётся в некоторых атаках - так гол как раз с такой и забили, когда в зону на фланге убежал + на том фланге Де Кетеларе так же играл, возможно, установка
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Напоминал отдаленно Иличича
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Миранчук не играет - здешние васи недовольны, играет - тоже недовольны)
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Ответ QUIKSILVER
Миранчук не играет - здешние васи недовольны, играет - тоже недовольны)
играет в этом сезоне в последних 3-4 играз- недовольных нет. не пиши чушь)))а те кто пишет просто не разбирается в футболе. и поэтому нет смысла на них обращаться внимание
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Ответ Григорий Геник
Если в Англии можно собрать сборную крайних защитников, то Россия - страна центральных полузащитников)
Всегда так было, креативные игроки центра поля - наиболее сильная позиция в нашем футболе
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Ответ slatar99
Миранчук хорош в атаке. но просто ужасен в обороне. Сегодня была пара очень опасных моментов после его обрезов или когда мяч терял. Рома просто мяч не могла в ворота затолкать. Плюс он вообще в защите не отрабатывает. Лёха, ты не Дибала - гарцуй к воротам и страхyй крайнего защитника 🤣 P.S: главный герой матча - голкипер Аталанты. Тащил все удары и от Ромы и от своих игроков 😅
Я за Леху всегда топлю, но сегодня прям было несколько моментов "рука-лицо", думал сейчас дед его поменяет. Но, в атаке он реально был ценен, стандарты тоже некоторые прям очень опасно подавал. Ну и во втором тайме он все таки меньше стал косячить, ну и за собой подчищать опять же стал. Такое ощущение, что побольше практики и будет хотя бы не портить ряды обороны, ну а в атаке он и сейчас вполне неплох
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Ответ Этот Райола хочет денег
У человека мотивация запредельная, играть и выкладываться- позади Москва. Локомотив Москва
если плохо играть будет, то и впереди Москва будет.
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Ответ Dezex
Ну так, он до этого и не был в форме, поэтому и не играл. А последний месяц в огне, поэтому и в основу пробился, не только на кубок.
Слушай, я хоть и не смотрю часто Аталанту, но эта ситуация уже ведь не первый год) или ты хочешь сказать, что он чаще в плохой форме, а хорошую набирает спонтанно?) А может дело всё-таки в том, что у него мало практики?)
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Дорого стоит, когда Алексей не совсем-то игрок основы, но каждый раз выходит и отмечается действиями, если больше 10 минут на поле) я за Алексея только рад,желаю без травм.
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Если в Англии можно собрать сборную крайних защитников, то Россия - страна центральных полузащитников)
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"Но поскольку я самодур, Миранчук большую часть матчей будет сидеть в запасе."
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