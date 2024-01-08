Гасперини после 1:1 с «Ромой»: «Миранчук в потрясающей форме. Он лучше всех проявил себя в атаке»

Джан Пьеро Гасперини отметил игру Алексея Миранчука в матче с «Ромой» (1:1).

«Он в потрясающей форме. Сегодня я снова выпустил его, и он провел весь матч. В атаке он проявил себя лучше всех.

У нас в нападении много футболистов, приносящих пользу, если каждый сможет давать нам еще больше, мы сможем оставаться на вершине», – сказал главный тренер «Аталанты».

У Миранчука 2 мяча и 4 голевых паса в последних 7 играх за «Аталанту». После его навеса забили «Роме»

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