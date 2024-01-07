«Арсенал» 4 года не проходит дальше 4-го раунда Кубка Англии. Такого не было с 1990-х

Теги Ливерпуль Микель Артета премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Футбол

«Арсенал» не может пройти дальше 4-го раунда Кубка Англии с сезона-2019/20.

Команда Микеля Артеты сегодня вылетела от «Ливерпуля» (0:2).

В 2020 году «канониры» выиграли Кубок Англии. В 2021-м они покинули соревнование в 4-м раунде, в 2022 году – в 3-м, в 2023 году – снова в 4-м.

Такой четырехлетней серии у «Арсенала» не было с середины 1990-х. На пятый год он стал победителем Кубка Англии (в сезоне-1997/98).

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17 комментариев
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Ответ Тухель
Честно наплевать КА даже Артета выигрывал и как игрок и как тренер. Арсенал вроде рекордсмен в этом турнире, но от этого не особо радостно. АПЛ очень давно не выигрывали, а ЛЧ вообще никогда. Лучше и 5 и 6 лет не проходить 4 раунд КА, но выиграть наконец АПЛ, чем вечно проигрывать главный турнир Англии.
ну вот сейчас арсенал точно выиграет лч и апл, раз уж кубок проиграли, да?
нет, не выиграет, с такой игрой в четверке бы удержаться.
кубок и правда не важен, но это не значит, что его слили целенаправленно, слили потому что не смогли.
нужно тренера нормального искать.
+7
-1
+6
Арсенал было время (недавнее прошлое)за 7 сезонов 4 раза выиграл этот кубок,так что думаю фанаты этого клуба не очень изголодались по этому кубку))))Желаю Арсеналу победы в ЛЧ-надеюсь снимут европейское проклятье.
+6
-1
+5
Магия чисел
+6
-4
+2
Ответ wr94qgnft2
Хавертц это что-то вроде Йовича
в чем связь? Какая позиция Хавертца? правый атакующий полузащитник или 10. Часто он так играет в Арсенале? Играя в свой футбол он шикарно смотрелся в Германии и выиграл ЛЧ с Челси.
Маунт тоже бездарно смотрится в МЮ, потому что даже до травмы его ставили играть 8 номер или БТБ, а он так же или правый атакующий полузащитник или 10.
Хавертц и Маунт это игроки типа Палмера, только воспитанника МС ставят на его родную позицию, а Хавертца и Маунта непонятно как используют. Понятно что и Палмер на позиции Галлахера или на позиции Джексона бы проваливался.
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Хавертц это что-то вроде Йовича
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И добавили к основному времени вроде как 4 минуты. Магия ….
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Ничего удивительного
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Ответ Karra
можно уточнить, что именно построил Артета, что так страшно будет потерять? игрового почерка у команды нет, какая-то пародия на сити. лучшие результаты - второе место в апл и вылет в 1/8 лч от порту (а так и будет). если таковы цели клуба - то все ок, можно его оставлять и дальше слушать бред про доминирование и вратарей-диспечеров. я все же надеюсь, у арсенала другие амбиции. потенциальных тренеров надо вести и не упустить шанс, когда он появится. в германии скоро будет доступен кто-то из пары тухель/алонсо, ньюкасл может хау убрать, и т.д. вариантов немного, но рассматривать их можно и нужно.
Не смешно. На футболистов посмотри Арсенала. Если ты там видишь топ звезд, то я нет. И для Арсенала 2 место это отличный результат. У Тухеля на которого ты дергаешь был состав в разы сильнее Арсенальского и знаешь сколько АПЛ он выиграл?
Пока в АПЛ есть Пеп с безграничным мешком денег, то занять 1 место будет очень тяжело. Даже супер Клоппу понадобилось на это дофига времени.
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