«Арсенал» 4 года не проходит дальше 4-го раунда Кубка Англии. Такого не было с 1990-х

«Арсенал» не может пройти дальше 4-го раунда Кубка Англии с сезона-2019/20.

Команда Микеля Артеты сегодня вылетела от « » (0:2).

В 2020 году «канониры» выиграли . В 2021-м они покинули соревнование в 4-м раунде, в 2022 году – в 3-м, в 2023 году – снова в 4-м.

Такой четырехлетней серии у « » не было с середины 1990-х. На пятый год он стал победителем Кубка Англии (в сезоне-1997/98).

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