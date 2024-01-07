«Арсенал» 4 года не проходит дальше 4-го раунда Кубка Англии. Такого не было с 1990-х
«Арсенал» не может пройти дальше 4-го раунда Кубка Англии с сезона-2019/20.
Команда Микеля Артеты сегодня вылетела от «Ливерпуля» (0:2).
В 2020 году «канониры» выиграли Кубок Англии. В 2021-м они покинули соревнование в 4-м раунде, в 2022 году – в 3-м, в 2023 году – снова в 4-м.
Такой четырехлетней серии у «Арсенала» не было с середины 1990-х. На пятый год он стал победителем Кубка Англии (в сезоне-1997/98).
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нет, не выиграет, с такой игрой в четверке бы удержаться.
кубок и правда не важен, но это не значит, что его слили целенаправленно, слили потому что не смогли.
нужно тренера нормального искать.
Маунт тоже бездарно смотрится в МЮ, потому что даже до травмы его ставили играть 8 номер или БТБ, а он так же или правый атакующий полузащитник или 10.
Хавертц и Маунт это игроки типа Палмера, только воспитанника МС ставят на его родную позицию, а Хавертца и Маунта непонятно как используют. Понятно что и Палмер на позиции Галлахера или на позиции Джексона бы проваливался.
Пока в АПЛ есть Пеп с безграничным мешком денег, то занять 1 место будет очень тяжело. Даже супер Клоппу понадобилось на это дофига времени.