Мбаппе забил 7 голов в 4 последних матчах за «ПСЖ» в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции

Килиан Мбаппе забил два или более голов в двух из четырех последних матчей.

Сегодня форвард «ПСЖ» трижды забил в игре Кубка Франции против «Ревеля». Он отличился на 16-й, 45-й и 48-й минутах.

За последние 4 игры француз отметился 7 голами. Ранее он по разу забил «Тулузе» в Суперкубке Франции и «Лиллю» в чемпионате, а также сделал дубль в матче против «Метца» в Лиге 1.

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.

«Ревель» – «ПСЖ». 0:4 – Мбаппе сделал дубль. Онлайн-трансляция

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