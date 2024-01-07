У «Арсенала» лишь 1 победа в 9 последних матчах против «Ливерпуля»

«Арсенал» одержал лишь одну победу над «Ливерпулем» с 2021 года.

Команда Микеля Артеты сегодня уступила команде со счетом 0:2 в Кубке Англии.

Начиная с 3 апреля 2021 года клубы встречались в различных турнирах 9 раз. Мерсисайдцы выиграли пять матчей, еще три завершились вничью. Единственная победа « » – 9 октября 2022 года в .

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