У «Арсенала» лишь 1 победа в 9 последних матчах против «Ливерпуля»

Теги Ливерпуль Микель Артета премьер-лига Англия Кубок Англии Юрген Клопп Арсенал Футбол

«Арсенал» одержал лишь одну победу над «Ливерпулем» с 2021 года.

Команда Микеля Артеты сегодня уступила команде Юргена Клоппа со счетом 0:2 в Кубке Англии.

Начиная с 3 апреля 2021 года клубы встречались в различных турнирах 9 раз. Мерсисайдцы выиграли пять матчей, еще три завершились вничью. Единственная победа «Арсенала» – 9 октября 2022 года в АПЛ.

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40 комментариев
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Отдельно про Брукса хочу сказать: Эдегор после неназначенного углового чуть не порвался - ноль внимания, Эллиот возмутился - жёлтая; буквально за каждый фол Ливерпуля в концовке жёлтые, полкоманды получили; напомню, что после удаления ВВД в матче с Ньюкаслом эта мышь отдельно в рапорте указала "неуважительное поведение" за фразу fucking joke (+1 матч дисквы и штраф), сегодня на 25й минуте жоржинья хватает Гакпо за шкирку и в ответ на свисток отчётливо орет судейке в лицо fuck off! - ноль внимания

Что это, если не предвзятость?
+94
-4
+90
Ответ Акира_1
Куда ещё плыть при 3 поражениях подряд?
Смотря на МЮ, есть к чему стремиться 😂
+27
-2
+25
Слышал мнение, что Арсенал единственный конкурент Сити в этом году....)
+22
-1
+21
Ответ sbtqg59825
Как бы не поплыл Арсенал после таких сливов
Куда ещё плыть при 3 поражениях подряд?
+21
-2
+19
Ответ MaxB
Отдельно про Брукса хочу сказать: Эдегор после неназначенного углового чуть не порвался - ноль внимания, Эллиот возмутился - жёлтая; буквально за каждый фол Ливерпуля в концовке жёлтые, полкоманды получили; напомню, что после удаления ВВД в матче с Ньюкаслом эта мышь отдельно в рапорте указала "неуважительное поведение" за фразу fucking joke (+1 матч дисквы и штраф), сегодня на 25й минуте жоржинья хватает Гакпо за шкирку и в ответ на свисток отчётливо орет судейке в лицо fuck off! - ноль внимания Что это, если не предвзятость?
Да по Эдегору реально не понял. Он за матч раза 3 махал ручками и выговаривал судьям. Уже даже Бруну начали наказывать ЖК за махание ручонками.
+16
0
+16
Какой топовый матч сегодня Конате провел. По мне так лучший игрок сегодня.
И порадовали те кто вышли на замены, Жота как всегда выходит и начинаются моменты, обострения впереди, и Кларк с Брэдли картины не испортили, сыграли надёжно, без ошибок, молодцы.
У Ливерпуля менталитет победителей, очень уверенно смотрится команда, чтобы не случилось 💪
+17
-1
+16
Арсенал превращается в позор!
+17
-4
+13
Как бы не поплыл Арсенал после таких сливов
+14
-1
+13
Ответ Boni R
Арсенал превращается в позор!
проиграть Ливерпуль это не позор, это нормальное состояние всех клубов АПЛ.
+14
-3
+11
Ответ MaxB
Отдельно про Брукса хочу сказать: Эдегор после неназначенного углового чуть не порвался - ноль внимания, Эллиот возмутился - жёлтая; буквально за каждый фол Ливерпуля в концовке жёлтые, полкоманды получили; напомню, что после удаления ВВД в матче с Ньюкаслом эта мышь отдельно в рапорте указала "неуважительное поведение" за фразу fucking joke (+1 матч дисквы и штраф), сегодня на 25й минуте жоржинья хватает Гакпо за шкирку и в ответ на свисток отчётливо орет судейке в лицо fuck off! - ноль внимания Что это, если не предвзятость?
Тоже заметил это, вообще нахрен ввели это правило, если судьи могут забить на это, вроде бы и грубой ошибки нет, но в тоже время этот придурок сыпет карточками в другую сторону
+10
0
+10
Не играли Салах и ВанДейк. Ещё при этом Арсенал дома играл. Ещё кто то верит в шансы Арсенала на АПЛ?. Если кто и сможет остановить Ливерпуль то это только Сити
+9
-2
+7
спич про доминирование вошёл в чат
+7
0
+7
это все кончено оч интересно, но как с доминацией?
+5
0
+5
Гомез незаметил бегунков Арсенала
Бредли превыкает к роли -хозяин Арсенала
+4
-1
+3
Ждем коммент про доминирование
+3
0
+3
Ответ #SharkTeam
Важный курица закрылся. Вулвз, Брайтон, Эвертон, Кристал Пэлас, Ньюкасл. - Системные свистки в пользу Ливерпуля, без которых тот максимум за зону ЛЧ боролся.
Во тебя несет,скорее бы пронесло уже.
+3
-1
+2
Стадион Арсенала уже давно тренировачная база для Ливерпуля
+3
-2
+1
Ответ Арсен Лугуев
проиграть Ливерпуль это не позор, это нормальное состояние всех клубов АПЛ.
Здесь наверное имелось в виду то, что Арсенал играл дома против не самого сильного состава Ливерпуля и слил своё преимущество
+2
-1
+1
Ответ #SharkTeam
В чемпионате отыграются
Мешок тоже отыграется после проигрыша Арсеналу?)
+3
-2
+1
Ответ ERNST
Дичайший отскок Ливерпуля, будем объективны.
Как раз таки вы не очень объективны,а предвзяты.
0
0
0
Ответ #SharkTeam
Сити должен установить рекорд всея чемпионатов Англии
Нет
0
0
0
Ответ #SharkTeam
Важный курица закрылся. Вулвз, Брайтон, Эвертон, Кристал Пэлас, Ньюкасл. - Системные свистки в пользу Ливерпуля, без которых тот максимум за зону ЛЧ боролся.
Ержан, проснись
+2
-2
0
Ответ Axs Men
Не играли Салах и ВанДейк. Ещё при этом Арсенал дома играл. Ещё кто то верит в шансы Арсенала на АПЛ?. Если кто и сможет остановить Ливерпуль то это только Сити
Тем более там все выздоровели
0
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Ответ 3y6acTbIu 6apc
Слышал мнение, что Арсенал единственный конкурент Сити в этом году....)
Пфф. Я тут читал,что у Арсенала нет конкурентов в этом году. Дескать Ливерпуль ещё сырой,а Сити в этом году уже не тот,что в прошлом.
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Ответ MaxB
Отдельно про Брукса хочу сказать: Эдегор после неназначенного углового чуть не порвался - ноль внимания, Эллиот возмутился - жёлтая; буквально за каждый фол Ливерпуля в концовке жёлтые, полкоманды получили; напомню, что после удаления ВВД в матче с Ньюкаслом эта мышь отдельно в рапорте указала "неуважительное поведение" за фразу fucking joke (+1 матч дисквы и штраф), сегодня на 25й минуте жоржинья хватает Гакпо за шкирку и в ответ на свисток отчётливо орет судейке в лицо fuck off! - ноль внимания Что это, если не предвзятость?
момент есть
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Даа еще ничего не потеряно, в АПЛ может попытатся догнать Ливер, но все таки маловероятно
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Ну уж сегодня то ,дома ,в кубке ,особенно после выхода двух подростков у нас думал Арсенал что то сделает ,ан нет 🥱
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Ответ sbtqg59825
Смотря на МЮ, есть к чему стремиться 😂
Челси тоже морально поддержит гуннеров там, внизу. Без поддержки не останутся 😁
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Ответ sbtqg59825
Как бы не поплыл Арсенал после таких сливов
Ну это было, что угодно, но не слив Арсеналом.
Разве, что считать: их слил Ненавистный Ливерпуль
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Ответ Акира_1
Куда ещё плыть при 3 поражениях подряд?
4 поражения подряд?)
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