У «Арсенала» лишь 1 победа в 9 последних матчах против «Ливерпуля»
«Арсенал» одержал лишь одну победу над «Ливерпулем» с 2021 года.
Команда Микеля Артеты сегодня уступила команде Юргена Клоппа со счетом 0:2 в Кубке Англии.
Начиная с 3 апреля 2021 года клубы встречались в различных турнирах 9 раз. Мерсисайдцы выиграли пять матчей, еще три завершились вничью. Единственная победа «Арсенала» – 9 октября 2022 года в АПЛ.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Что это, если не предвзятость?
И порадовали те кто вышли на замены, Жота как всегда выходит и начинаются моменты, обострения впереди, и Кларк с Брэдли картины не испортили, сыграли надёжно, без ошибок, молодцы.
У Ливерпуля менталитет победителей, очень уверенно смотрится команда, чтобы не случилось 💪
Бредли превыкает к роли -хозяин Арсенала
Разве, что считать: их слил Ненавистный Ливерпуль