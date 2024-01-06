«Рома» арендовала 18-летнего защитника «Ювентуса» Хейсена до конца сезона

«Рома» арендовала Дина Хейсена у «Ювентуса».

18-летний защитник будет выступать за «Рому» до конца сезона, аренда не предусматривает права выкупа. Хейсен будет играть под номером 3.

Ранее сообщалось, что « » согласовал арену во « », но футболист сделал выбор в пользу «Ромы».

Со статистикой выступлений игрока сборной Нидерландов U19 можно ознакомиться здесь.

Фото: asroma.com

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