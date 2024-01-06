«Рома» арендовала 18-летнего защитника «Ювентуса» Хейсена до конца сезона

Теги Рома Ювентус серия А Италия трансферы Фрозиноне Дин Хейсен Футбол

«Рома» арендовала Дина Хейсена у «Ювентуса».

18-летний защитник будет выступать за «Рому» до конца сезона, аренда не предусматривает права выкупа. Хейсен будет играть под номером 3.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» согласовал арену Хейсена во «Фрозиноне», но футболист сделал выбор в пользу «Ромы».

Со статистикой выступлений игрока сборной Нидерландов U19 можно ознакомиться здесь.

Фото: asroma.com

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10 комментариев
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Ну он же ###сен!
+17
-1
+16
Ну и смысл? Только помогут ему адаптироваться к Серии А и подготовят конкуренту молодого игрока. Ладно бы с правом выкупа тогда было бы куда яснее
+9
0
+9
Ответ Filipp Gorski
Ну и смысл? Только помогут ему адаптироваться к Серии А и подготовят конкуренту молодого игрока. Ладно бы с правом выкупа тогда было бы куда яснее
Вариантов немного, Ндика уезжает на КА, Смоллинг и Кумбула ещё не восстановились, видимо, именно ограничение по времени привели к такому решению
+3
-1
+2
Раньше Юве молодых в аренду во Фрозиноне сплавлял, а теперь в Рому
+3
-2
+1
Вот это отлично. У Моуриньо есть чему поучиться. Да ещё и без опции выкупа.
+2
-1
+1
Ответ Даниил Богомазов
Вариантов немного, Ндика уезжает на КА, Смоллинг и Кумбула ещё не восстановились, видимо, именно ограничение по времени привели к такому решению
Плюс трансферный бюджет на зимнее ТО всего 1,5 млн евро
+1
0
+1
Ага будет как с Ромеро и Драгушином , отправят в аренду а потом позволят выкупить за 10-12 млн а через год Рома его продаст в АПЛ за 50-60 , а Ювентус в это время в очередной раз продлит Ругани..
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Ответ леннорыч-абрамович
Ну он же ###сен!
Хёйсен он. То же сочетание букв (uy/uij), что и у Дирка Кёйта
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Ответ Filipp Gorski
Ну и смысл? Только помогут ему адаптироваться к Серии А и подготовят конкуренту молодого игрока. Ладно бы с правом выкупа тогда было бы куда яснее
Соглашусь)Походе больше не на укрепление состава, а помощь конкуренту)Раз берут в аренду значит обеспечат ему игровую практику в Сериале, а в конце года вернут его
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Ответ Filipp Gorski
Ну и смысл? Только помогут ему адаптироваться к Серии А и подготовят конкуренту молодого игрока. Ладно бы с правом выкупа тогда было бы куда яснее
Моуриньо очень захотел, нравится он ему. Но так и сказал, помогаем для другого клуба
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