«Рома» арендовала 18-летнего защитника «Ювентуса» Хейсена до конца сезона
«Рома» арендовала Дина Хейсена у «Ювентуса».
18-летний защитник будет выступать за «Рому» до конца сезона, аренда не предусматривает права выкупа. Хейсен будет играть под номером 3.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» согласовал арену Хейсена во «Фрозиноне», но футболист сделал выбор в пользу «Ромы».
Со статистикой выступлений игрока сборной Нидерландов U19 можно ознакомиться здесь.
Фото: asroma.com
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