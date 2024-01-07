«Бешикташ» возглавил экс-тренер сборной Португалии Сантуш. Черчесов был в числе кандидатов

Теги Бешикташ высшая лига Турция Фернанду Сантуш Футбол

Новым главным тренером «Бешикташа» назначен Фернанду Сантуш.

Последним местом работы 69-летнего специалиста была сборная Польши. Наибольшую известность он получил как тренер сборной Португалии, с которой выиграл Евро-2016.

«Бешикташ» после 18 матчей в высшей лиге Турции занимает 6-е место, отставая от лидирующего «Фенербахче» на 18 очков. Сантуш стал третьим тренером стамбульской команды в текущем сезоне (без учета исполняющих обязанности).

Одни из кандидатов на пост тренера «Бешикташа» называли Станислава Черчесова, возглавлявшего сборную России.

«Бешикташ» начал переговоры с Сульшером. Черчесов тоже в числе кандидатов на пост тренера

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9 комментариев
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Бешикстас
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Уволят и Стас летом придёт
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Вечно грустный Сантуш
Ну что удачи 👍 хотя мало верится в успех
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Ответ Рабин Иг0рер
Бешикстас
Был бы
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Ответ Ярик01
Уволят и Стас летом придёт
Не уволят, а освободят от должности. Не придёт, а припрётся.
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Зачем туркам наш осетрин не первой свежести?
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Пердуна португальского зачем то поставили, он уже в сборных то не вывозит.
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Сантуш один из самых невнятных тренеров. В завоевании чемпионата Европы немного его заслуги. Там состав был сплошные звёзды и игроки высочайшего уровня, а игра блеклая и непонятная. Тот чемпионат на Пепе и Рональду.
Со сборной Польши тоже ничего не показал, хотя там тоже есть из кого творить.
Стас при всём неоднозначном отношении к нему более интересный кандидат.
Что ж, посмотрим...
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