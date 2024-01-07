«Бешикташ» возглавил экс-тренер сборной Португалии Сантуш. Черчесов был в числе кандидатов
Новым главным тренером «Бешикташа» назначен Фернанду Сантуш.
Последним местом работы 69-летнего специалиста была сборная Польши. Наибольшую известность он получил как тренер сборной Португалии, с которой выиграл Евро-2016.
«Бешикташ» после 18 матчей в высшей лиге Турции занимает 6-е место, отставая от лидирующего «Фенербахче» на 18 очков. Сантуш стал третьим тренером стамбульской команды в текущем сезоне (без учета исполняющих обязанности).
Одни из кандидатов на пост тренера «Бешикташа» называли Станислава Черчесова, возглавлявшего сборную России.
«Бешикташ» начал переговоры с Сульшером. Черчесов тоже в числе кандидатов на пост тренера
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Ну что удачи 👍 хотя мало верится в успех
Со сборной Польши тоже ничего не показал, хотя там тоже есть из кого творить.
Стас при всём неоднозначном отношении к нему более интересный кандидат.
Что ж, посмотрим...