«Бешикташ» возглавил экс-тренер сборной Португалии Сантуш. Черчесов был в числе кандидатов

Новым главным тренером «Бешикташа» назначен Фернанду Сантуш.

Последним местом работы 69-летнего специалиста была сборная Польши. Наибольшую известность он получил как тренер сборной Португалии, с которой выиграл Евро-2016.

«Бешикташ» после 18 матчей в высшей лиге Турции занимает 6-е место, отставая от лидирующего «Фенербахче» на 18 очков. Сантуш стал третьим тренером стамбульской команды в текущем сезоне (без учета исполняющих обязанности).

Одни из кандидатов на пост тренера «Бешикташа» называли Станислава Черчесова, возглавлявшего сборную России.

«Бешикташ» начал переговоры с Сульшером. Черчесов тоже в числе кандидатов на пост тренера

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