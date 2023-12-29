«Бешикташ» предложил провести матч за Суперкубок Турции на своем стадионе: «Ждем поклонников Ататюрка с флагами на лучшей арене мира»

«Бешикташ» предложил провести матч за Суперкубок Турции на своем стадионе.

Игра между «Галатасараем» и «Фенербахче» должна была состояться в пятницу в Саудовской Аравии. Но матч отметили – местные власти не разрешили выходить командам выходить в футболках с Ататюрком и не захотели включать турецкий гимн.

«Наши двери открыты!

Мы ожидаем, что поклонники Ататюрка приедут к нам с турецкими флагами на финал Суперкубка, который будет разыгран в сотую годовщину нашей Республики, на самом лучшем стадионе в мире, по соседству с нашим предком, в подходящую дату», – написали в твиттере «Бешикташа».

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