«Бешикташ» предложил провести матч за Суперкубок Турции на своем стадионе: «Ждем поклонников Ататюрка с флагами на лучшей арене мира»

Теги Фенербахче Бешикташ Галатасарай высшая лига Турция Суперкубок Турции Политика Футбол

«Бешикташ» предложил провести матч за Суперкубок Турции на своем стадионе.

Игра между «Галатасараем» и «Фенербахче» должна была состояться в пятницу в Саудовской Аравии. Но матч отметили – местные власти не разрешили выходить командам выходить в футболках с Ататюрком и не захотели включать турецкий гимн.

«Наши двери открыты!

Мы ожидаем, что поклонники Ататюрка приедут к нам с турецкими флагами на финал Суперкубка, который будет разыгран в сотую годовщину нашей Республики, на самом лучшем стадионе в мире, по соседству с нашим предком, в подходящую дату», – написали в твиттере «Бешикташа».

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8 комментариев
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Арена Химки, думаю, будет готова. И непередаваемые ощущения зимы) Можно и поближе к Сибири, но не стоит так рисковать.
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Зазывающая и принимающая Саудовская Аравия себя дискредитировала…
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Казалось бы, причём тут футбол.
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теперь они ни ногой в Аравию)
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Ататюрка? Слышал вроде Галатасарай с Фенербахче должны были играть?
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Ответ Aidos9419
теперь они ни ногой в Аравию)
а надо было ? они даже играют в разных федерациях
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Ответ Тиджани Бабангида
Зазывающая и принимающая Саудовская Аравия себя дискредитировала…
Ещё неизвестно. Непонятно как и на каких условиях они предварительно договаривались. На данный момент непонятно кто и какие условия договора нарушил. И опять же при условии что этот самый договор был.
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Ответ Тиджани Бабангида
Зазывающая и принимающая Саудовская Аравия себя дискредитировала…
Вообще-то нет. Пора всем зарубить себе на носу - футбол не место для политики и демонстрации каких-то государственных деятелей в чужой(!!) стране. Это место для развлечения и выплеска эмоций. Но пользуясь его популярностью люди часто толкают всякие повесточки и лозунги. По сути используют место, которое никак для этого не предназначено. А Саудовская Аравия дискредитировала себя другими ситуациями. Например жестоким убийством того же журналиста Хашоги. Не знаю какой он был журналист, но убить его так подло, по сути гостя, это и есть себя дискредитировать.
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