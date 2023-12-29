«Бешикташ» расторг контракт с экс-защитником «МЮ» Байи. Он перейдет в «Вильярреал»
«Бешикташ» объявил об уходе защитника Эрика Байи.
Контракт с 29-летним игроком расторгнут по обоюдному согласию. Байи в сентябре бесплатно перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Бешикташ».
Напомним, 11 декабря Байи был в числе пяти игроков, которых «Бешикташ» отстранил «из-за их плохой игры и несовместимости внутри команды».
По данным Фабрицио Романо, Байи перейдет в «Вильярреал», где заменит Маттео Габбию, которого «Милан» досрочно возвращает из аренды.
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