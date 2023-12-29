«Бешикташ» расторг контракт с экс-защитником «МЮ» Байи. Он перейдет в «Вильярреал»

Теги Вильярреал Ла Лига Бешикташ высшая лига Турция трансферы Эрик Байи Маттео Габбия Фабрицио Романо Футбол

«Бешикташ» объявил об уходе защитника Эрика Байи.

Контракт с 29-летним игроком расторгнут по обоюдному согласию. Байи в сентябре бесплатно перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Бешикташ».

Напомним, 11 декабря Байи был в числе пяти игроков, которых «Бешикташ» отстранил «из-за их плохой игры и несовместимости внутри команды».

По данным Фабрицио Романо, Байи перейдет в «Вильярреал», где заменит Маттео Габбию, которого «Милан» досрочно возвращает из аренды.

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7 комментариев
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..также напомню, что Эрик начинал большую европейскую карьеру как раз-таки в ЖПЛ.
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в ЖПЛ казалось, что будет топом
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Возвращение сына
Второе слово является стоп словом, в потрясающей системе спортса
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Только сейчас непонятно зачем он нужен Вильярреалу, хрусталь же
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хорошая схема
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мю последних лет не просто выбить из игроков
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Ответ Михаил Лубянский
Только сейчас непонятно зачем он нужен Вильярреалу, хрусталь же
Габбиа возвращается в Милан
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