«Бешикташ» начал переговоры с Сульшером. Черчесов тоже в числе кандидатов на пост тренера

Теги Станислав Черчесов Оле-Гуннар Сульшер Бешикташ высшая лига Турция Футбол

Оле-Гуннар Сульшер стал конкурентом Станислава Черчесова.

По информации NTV Spor, «Бешикташ» начал переговоры с 50-летним норвежцем о назначении его главным тренером.

Специалист, известный по игре за «Манчестер Юнайтед» и работе в качестве главного тренера этого клуба, находится без команды с 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» рассматривает возможность назначения Станислава Черчесова, Фабио Каннаваро и других тренеров.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Выбрали рыбу вместо шашлыка
+3
-1
+2
Саламыч сейчас: забивает в переводчики с русского на турецкий фразу «я тебя,во-первых, приветствую»
+2
0
+2
Ответ Leon Petov
Выбрали рыбу вместо шашлыка
Бритого вместо усатого
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий