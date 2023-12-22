«Бешикташ» начал переговоры с Сульшером. Черчесов тоже в числе кандидатов на пост тренера

Оле-Гуннар Сульшер стал конкурентом Станислава Черчесова.

По информации NTV Spor, « » начал переговоры с 50-летним норвежцем о назначении его главным тренером.

Специалист, известный по игре за «Манчестер Юнайтед» и работе в качестве главного тренера этого клуба, находится без команды с 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» рассматривает возможность назначения , Фабио Каннаваро и других тренеров.

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