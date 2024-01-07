Де Брюйне отдал 30 голевых пасов с лета 2022-го – больше всех в топ-лигах. У хавбека «Сити» 3 матча в этом сезоне

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Арсенал Хаддерсфилд Кевин де Брюйне Антуан Гризманн Мохамед Салах Винисиус Жуниор Жереми Доку Букайо Сака Футбол

Среди игроков из топ-лиг по ассистам с лета 2022-го лидирует Кевин де Брюйне.

Полузащитник «Манчестер Сити» сегодня отдал голевой пас Жереми Доку на 74-й минуте матча с «Хаддерсфилдом» (5:0) в Кубке Англии.

С начала прошлого сезона бельгиец отметился 30 результативными передачами во всех турнирах. Это лучший результат среди участников пяти ведущих чемпионатов Европы.

У Мохамеда Салаха («Ливерпуль») 24 голевых паса за это время, у Винисиуса ЖуниораРеал») и Букайо Сака («Арсенал») – по 22, у Антуана Гризманна («Атлетико») – 21.

Примечательно, что де Брюйне пропустил большую часть текущего сезона и сыграл лишь трижды, сделав два ассиста. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Де Брюйне – плеймейкер года по версии IFFHS. Месси – 2-й, Беллингем – 4-й, Бруну – 10-й

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5 комментариев
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Хотелось бы ещё для полноты картины увидеть статистику ассистов с марта 2020-го или хотя бы с октября 2021-го.
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Пропустил пол сезона, но все равно лучший, браво👍
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Таких игроков,как Де Брюйне и Беллингем нету в топ чемпионатах.Рад,что рыжий вернулся
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Ответ ЭкспертДиванный
Таких игроков,как Де Брюйне и Беллингем нету в топ чемпионатах.Рад,что рыжий вернулся
Беллингему до КДБ ещё расти и расти. Кевин это не про голы, а про футбольный интеллект.
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