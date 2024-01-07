Де Брюйне отдал 30 голевых пасов с лета 2022-го – больше всех в топ-лигах. У хавбека «Сити» 3 матча в этом сезоне
Среди игроков из топ-лиг по ассистам с лета 2022-го лидирует Кевин де Брюйне.
Полузащитник «Манчестер Сити» сегодня отдал голевой пас Жереми Доку на 74-й минуте матча с «Хаддерсфилдом» (5:0) в Кубке Англии.
С начала прошлого сезона бельгиец отметился 30 результативными передачами во всех турнирах. Это лучший результат среди участников пяти ведущих чемпионатов Европы.
У Мохамеда Салаха («Ливерпуль») 24 голевых паса за это время, у Винисиуса Жуниора («Реал») и Букайо Сака («Арсенал») – по 22, у Антуана Гризманна («Атлетико») – 21.
Примечательно, что де Брюйне пропустил большую часть текущего сезона и сыграл лишь трижды, сделав два ассиста. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Де Брюйне – плеймейкер года по версии IFFHS. Месси – 2-й, Беллингем – 4-й, Бруну – 10-й
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