«Юве» отказался от Филлипса – туринцев не устроила арендная плата и обязательства по зарплате. Хавбек «Сити» интересен «Ньюкаслу»

Теги Ювентус Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Кэлвин Филлипс Футбол

«Ювентус» отказался от подписания Кэлвина Филлипса.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» ведет переговоры о подписании полузащитника «Манчестер Сити».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, туринцы не согласны на сделку на условиях, предлагаемых «Манчестер Сити» – «Юве» не устроили запрашиваемая за аренду сумма и обязательства по зарплате Филлипса.

Сообщается, что «Ньюкасл» по-прежнему заинтересован в полузащитнике. Кроме того, «Манчестер Сити» готов выслушать предложения по Филлипсу от других клубов.

В этом сезоне АПЛ Кэлвин провел 4 матча, играя в среднем по 22 минуты. Его статистика – здесь.

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8 комментариев
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Ответ #SharkTeam
Нашли охов, это вам в красную часть Манчестера разводить
Лохи это те, кто купил это полено и держит на лавке.... 😅
+3
-1
+2
хитрые какие, игрока арендовать хотят, а зп платите сами
+3
-2
+1
этот Юве начинает мне нравится
+2
-1
+1
очередной Паредес который и даром не нужен. лучше молодым пацанам больше времени давать на поле
+2
-1
+1
Нашли охов, это вам в красную часть Манчестера разводить
+4
-4
0
Ответ уркунде
Лохи это те, кто купил это полено и держит на лавке.... 😅
Чел принес удачу в виде требла в 1 же сезоне. Можно и ради второго оставить
+1
-1
0
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