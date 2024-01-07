«Юве» отказался от Филлипса – туринцев не устроила арендная плата и обязательства по зарплате. Хавбек «Сити» интересен «Ньюкаслу»

«Ювентус» отказался от подписания Кэлвина Филлипса.

Ранее сообщалось, что « » ведет переговоры о подписании полузащитника « ».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, туринцы не согласны на сделку на условиях, предлагаемых «Манчестер Сити» – «Юве» не устроили запрашиваемая за аренду сумма и обязательства по зарплате .

Сообщается, что « » по-прежнему заинтересован в полузащитнике. Кроме того, «Манчестер Сити» готов выслушать предложения по Филлипсу от других клубов.

В этом сезоне АПЛ Кэлвин провел 4 матча, играя в среднем по 22 минуты. Его статистика – здесь.

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