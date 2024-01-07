«Юве» отказался от Филлипса – туринцев не устроила арендная плата и обязательства по зарплате. Хавбек «Сити» интересен «Ньюкаслу»
«Ювентус» отказался от подписания Кэлвина Филлипса.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» ведет переговоры о подписании полузащитника «Манчестер Сити».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, туринцы не согласны на сделку на условиях, предлагаемых «Манчестер Сити» – «Юве» не устроили запрашиваемая за аренду сумма и обязательства по зарплате Филлипса.
Сообщается, что «Ньюкасл» по-прежнему заинтересован в полузащитнике. Кроме того, «Манчестер Сити» готов выслушать предложения по Филлипсу от других клубов.
В этом сезоне АПЛ Кэлвин провел 4 матча, играя в среднем по 22 минуты. Его статистика – здесь.
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