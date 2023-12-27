Филлипс – приоритетная цель «Ньюкасла». «Сороки» хотят поскорее начать переговоры об аренде хавбека «Сити» на фоне интереса «Юве», «Эвертона» и «Пэлас»

Теги Ювентус Ньюкасл Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Кристал Пэлас Кэлвин Филлипс Футбол

«Ньюкасл» собирается активизировать работу по подписанию Кэлвина Филлипса.

Как сообщает The Telegraph, «сороки» рассматривают полузащитника «Манчестер Сити» как приоритетную цель на ближайшее трансферное окно. Они намерены начать переговоры как можно скорее и надеются, что аренда будет согласована в кратчайшие сроки.

Отмечается, что правила финансового фэйр-плей, действующие в АПЛ, ограничивают деятельность «Ньюкасла» в январе, а потому клуб рассматривает в основном временные переходы.

«Манчестер Сити» готов выслушать предложения по Филлипсу. В числе претендентов на футболиста называются также «Ювентус», «Эвертон» и «Кристал Пэлас».

Сам полузащитник хочет быть уверен, что получит достаточное количество игрового времени, поскольку надеется выступить в составе сборной Англии на Евро-2024.

Подробно со статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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4 комментария
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Местные эксперты, а почему он не заиграл. Говорили , что идеален для Пепа
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Ньюкасл хочет стать базовым клубом для сборной Англии, видимо
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"Ньюкаслу" в его нынешнем состоянии особенно он сейчас крайне пригодится! Еще я бы докупил у "Хрустальных" такого мощного форварда, как Жан-Филипп Матета для продавливания обороны соперников и вариативности в атаке с элегантным Исаком.
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Ответ SayCoffet
Местные эксперты, а почему он не заиграл. Говорили , что идеален для Пепа
Идеален родри. А этого брали как дублера изначально. Но он пробил и это дно :)
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