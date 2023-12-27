Филлипс – приоритетная цель «Ньюкасла». «Сороки» хотят поскорее начать переговоры об аренде хавбека «Сити» на фоне интереса «Юве», «Эвертона» и «Пэлас»

«Ньюкасл» собирается активизировать работу по подписанию Кэлвина Филлипса.

Как сообщает The Telegraph, «сороки» рассматривают полузащитника «Манчестер Сити» как приоритетную цель на ближайшее трансферное окно. Они намерены начать переговоры как можно скорее и надеются, что аренда будет согласована в кратчайшие сроки.

Отмечается, что правила финансового фэйр-плей, действующие в , ограничивают деятельность « » в январе, а потому клуб рассматривает в основном временные переходы.

« » готов выслушать предложения по Филлипсу. В числе претендентов на футболиста называются также « », « » и «Кристал Пэлас».

Сам полузащитник хочет быть уверен, что получит достаточное количество игрового времени, поскольку надеется выступить в составе сборной Англии на Евро-2024.

Подробно со статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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