«Юве» начал переговоры об аренде Филлипса. «Ман Сити» хочет, чтобы выкуп был обязательным, туринцы – опциональным
Опорник «Ман Сити» Кэлвин Филлипс может продолжить карьеру в «Ювентусе».
Итальянский клуб начал переговоры об аренде англичанина, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Бьянконери» хотят включить в сделку опцию выкупа. «Горожане» хочет, чтобы после аренды «Ювентус» обязательно выкупил 28-летнего игрока.
Сам Филлипс согласен на переход.
В этом сезоне АПЛ Кэлвин провел 4 матча, играя в среднем по 22 минуты. Его статистика – здесь.
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Короче если бы Филиппс перешел бы в условный Bест Хэм я был бы уверен что заиграет, а в Юве фиг его знает.