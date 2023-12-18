«Юве» начал переговоры об аренде Филлипса. «Ман Сити» хочет, чтобы выкуп был обязательным, туринцы – опциональным

Опорник «Ман Сити» Кэлвин Филлипс может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Итальянский клуб начал переговоры об аренде англичанина, сообщает инсайдер .

«Бьянконери» хотят включить в сделку опцию выкупа. «Горожане» хочет, чтобы после аренды « » обязательно выкупил 28-летнего игрока.

Сам Филлипс согласен на переход.

В этом сезоне АПЛ Кэлвин провел 4 матча, играя в среднем по 22 минуты. Его статистика – здесь.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре