«Юве» начал переговоры об аренде Филлипса. «Ман Сити» хочет, чтобы выкуп был обязательным, туринцы – опциональным

Теги Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Кэлвин Филлипс Фабрицио Романо Футбол

Опорник «Ман Сити» Кэлвин Филлипс может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Итальянский клуб начал переговоры об аренде англичанина, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Бьянконери» хотят включить в сделку опцию выкупа. «Горожане» хочет, чтобы после аренды «Ювентус» обязательно выкупил 28-летнего игрока.

Сам Филлипс согласен на переход.

В этом сезоне АПЛ Кэлвин провел 4 матча, играя в среднем по 22 минуты. Его статистика – здесь.

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4 комментария
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Если заиграет, можно выкупить за 20-30 млн
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Интересный конечно вариант. Филиппс очень работоспособный, достаточно мобильный, крепкий футболист с хорошим отбором, но тупенький и его хочет Аллегри? Да в Юве есть Маккенни или Костич, которые дико прямолинейные игроки, но всё же большинство игроков Юве берут именно знанием тактики, как Данило, Гатти, Рабьо и т.д. Это очень умные футболисты.
Короче если бы Филиппс перешел бы в условный Bест Хэм я был бы уверен что заиграет, а в Юве фиг его знает.
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Право выкупа самый адекватный вариант для Юве чем обязательный. В случае если заиграет можно выкупить,а если нет то просто вернуть и искать летом другой вариант. В свое время так прокатило с Паредесом который не заиграл и вернули спокойно благодаря тому что настояли исключить обязательный выкуп
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