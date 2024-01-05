Пеп отказался говорить о трансферах «Сити» зимой: «Не знаю, собираемся ли мы взять 10 игроков или избавиться от них»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Пеп Гвардиола Кэлвин Филлипс Футбол

Пеп Гвардиола ответил на вопросы о будущем Кэлвина Филлипса в «Ман Сити».

Кэлвин Филлипс уйдет в январе?

– Я не знаю. Последние пять дней он был болен, поэтому не мог тренироваться. Обо всем остальном я ничего знаю, в том числе – о трансферном рынке. Уже много раз об этом говорил. Это дело Чики [Бегиристайна]. Что должно произойти, то произойдет.

Не собираюсь ничего предвосхищать, потому что я не знаю, каковы желания игроков. О некоторых из них я знаю, о некоторых – нет.

– Уйдет только Филлипс?

– Я не знаю, я не говорю о трансферном окне.

Не знаю, собираемся ли мы подписать 10 игроков, собираемся ли избавиться от 10 игроков. Я не знаю. Очевидно, мы начали сезон в одном составе. Закончим его в том же составе, как это происходило и в прошлом.

Может, будет один трансфер, но я не думаю, что это случится. Но никогда не знаешь наверняка, – сказал Гвардиола.

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18 комментариев
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Ответ леннорыч-абрамович
В очередной раз подтвердил, что любые трансферы в любых количествах для Сити не проблема.
Так у Челси тоже,но трофеи Челси......😁😁😁😁
+13
-3
+10
Ответ леннорыч-абрамович
В очередной раз подтвердил, что любые трансферы в любых количествах для Сити не проблема.
Как будто Сити один такой)))
+6
-1
+5
Самый лучший трансфер это возвращение КДБ
+4
0
+4
Ответ Yoshiyuki Lewis
Трансфер в нонлигу только возможен из-за нарушения ФФП
их уже отстраняли от ЛЧ 🤣
+1
0
+1
Ответ Антон Фалафель
Одного меня раздражает этот ушлёпок???
травма детства?
еще и плюсы крутишь
+3
-2
+1
Ответ Антон Фалафель
Одного меня раздражает этот ушлёпок???
Судя по твоим комментам тебя уже заждались побратимы в лодке на правом берегу днепра
+2
-1
+1
Ну минимум газиллион потратят
0
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У Филлипса вообще отличные каникулы получились, ЛЧ выиграл, зарплату хорошую получал. Иногда даже выходил мячик попинать
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Состав и так нормальный, плюс Де Брюйне вернётся. Но с учётом 3-4 турниров, пару добротных игроков не помешают
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Ответ Алекс Рава
Так у Челси тоже,но трофеи Челси......😁😁😁😁
А что у Челси нет трофеев? Когда было грамотное управление Абрамовича, то были трофеи, потому что даже провальные трансферы вроде Вернера или Торреса все равно приносили пользу. А если управление через одно место, как у Боэли, то там хоть сколько трансферов, хоть какого тренера поставьте, а трофеев не будет.
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Ответ Денис Ширинов
Миллиард на трансферы этому господину
есть инсайд , что на эту зиму около 3 выделели
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