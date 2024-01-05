Пеп отказался говорить о трансферах «Сити» зимой: «Не знаю, собираемся ли мы взять 10 игроков или избавиться от них»
Пеп Гвардиола ответил на вопросы о будущем Кэлвина Филлипса в «Ман Сити».
– Кэлвин Филлипс уйдет в январе?
– Я не знаю. Последние пять дней он был болен, поэтому не мог тренироваться. Обо всем остальном я ничего знаю, в том числе – о трансферном рынке. Уже много раз об этом говорил. Это дело Чики [Бегиристайна]. Что должно произойти, то произойдет.
Не собираюсь ничего предвосхищать, потому что я не знаю, каковы желания игроков. О некоторых из них я знаю, о некоторых – нет.
– Уйдет только Филлипс?
– Я не знаю, я не говорю о трансферном окне.
Не знаю, собираемся ли мы подписать 10 игроков, собираемся ли избавиться от 10 игроков. Я не знаю. Очевидно, мы начали сезон в одном составе. Закончим его в том же составе, как это происходило и в прошлом.
Может, будет один трансфер, но я не думаю, что это случится. Но никогда не знаешь наверняка, – сказал Гвардиола.
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