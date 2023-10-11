Анчелотти назвал фаворитов на победу в ЛЧ: «Реал», «Барса», «Ман Сити» и «Бавария»

Теги Бавария Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти назвал «Реал» и «Барселону» в числе фаворитов в Лиге чемпионов.

– Назовите ваших фаворитов на победу в Лиге чемпионов.

– «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Бавария», – сказал тренер мадридского клуба в интервью Gazzetta Di Parma.

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33 комментария

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Никита Кожемяка
«Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Бавария» в фильме под названием: Какого чёрта здесь делает "Барселона"?
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Agent Smith
Ответ Cruel Snake
Ну вся эта музыка будет пока, «Барселона» не попадёт на «Баварию». Ох, эти фильмы для взрослых
Или Бавария на Вильярреал⚽️
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people people
Ответ Игорь Климов
Да, или Реал на Ман,Сити)
У Реала положительная статистика побед против Сити, а не как у Барсы против Баварии
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Liquidozz
Довольно очевидно. Вот если бы он назвал Янг Бойз например...
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Игорь Климов
Ответ Agent Smith
Или Бавария на Вильярреал⚽️
Да, или Реал на Ман,Сити)
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corazón blanco
Я бы еще в этот список внес Интер, за исключением матча с Сосьедадом на выезде, они во всех матчах смотрелись весьма хорошо и играли с позиции силы. Арсенал тоже очень хорош, но вот опыта у них маловато для свершения великих дел. Возможно еще можно включить сюда Атлетико. В начале этого сезона выглядят очень прилично.
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Алексей Гусев
Ответ Cearvm
Странно, что вторая испанская команда всегда идет комплектом, а Арсенал даже не рассматривается, хотя в последние два сезона это полноценный топ-2 клуб АПЛ, в последние месяцы дважды обыграли Сити, да и букмекеры поставили клуб высоко. Неизвестно, что у молодых парней Артеты с характером, но очень интересно посмотреть на них в этом розыгрыше ЛЧ. Еще точно не стоит сбрасывать со счетов Интер и Атлетико, очень уверенные команды.
Интер? анрил
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Алексей Гусев
Теперь надо сделать самое сложное-выйти из группы)
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Madhamish
Бу-га-га, это Барселона то, которая не может забить больной Севилье, пока Серхио Рамос не сжалился, глядя на эти импотентские потуги?
Только сверхлегкая группа дает Барселоне шансы на 1/8. Дальше все очень туманно.
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sd4fmwrvz8
Ожидаемо назвал все большие клубы , так и любой глор предскажет
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Антиглор17
Я бы к этому списку еще АТМ добавил, судя по началу сезона, и даже Арсенал.
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ApXuMaHqPuT
Хорошая тема для докторской диссертации🤓
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Syndycate
Барса🤣
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Beriya
+ Атлетико с паханом,,,,от Диего можно ожидать чего угодно
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Ansu Fati
Ответ Никита Кожемяка
«Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Бавария» в фильме под названием: Какого чёрта здесь делает "Барселона"?
Время покажет) какой дурак в прошлом сезоне считал, что Интер выйдет в финал и даст достойный бой Ман Сити?
У Барселоны с 2021 поменялся 80% состава и только конец сезона покажет на что она способна.
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Иван Иванов
99% спортса сказали бы тоже самое. Очень интересная новость.
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rigobersong
Ответ Игорь Климов
Да, или Реал на Ман,Сити)
Красиво на место 🤡 ставишь:)) Пеп хозяин МЧК!:))
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Cearvm
Странно, что вторая испанская команда всегда идет комплектом, а Арсенал даже не рассматривается, хотя в последние два сезона это полноценный топ-2 клуб АПЛ, в последние месяцы дважды обыграли Сити, да и букмекеры поставили клуб высоко. Неизвестно, что у молодых парней Артеты с характером, но очень интересно посмотреть на них в этом розыгрыше ЛЧ.

Еще точно не стоит сбрасывать со счетов Интер и Атлетико, очень уверенные команды.
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vcaireac
Ничего нового Карло не сказал,каждый год фавориты одни и теже.
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Тухель
Ответ Cearvm
Странно, что вторая испанская команда всегда идет комплектом, а Арсенал даже не рассматривается, хотя в последние два сезона это полноценный топ-2 клуб АПЛ, в последние месяцы дважды обыграли Сити, да и букмекеры поставили клуб высоко. Неизвестно, что у молодых парней Артеты с характером, но очень интересно посмотреть на них в этом розыгрыше ЛЧ. Еще точно не стоит сбрасывать со счетов Интер и Атлетико, очень уверенные команды.
Арсенал великий доминатор в ЛЧ это тоже самое что в фавориты ЛЧ записывать Шпоры несколько лет назад. Опыта нет, скамейки играть на 2 фронта нет, да и думать что Арсенал забьет болт на АПЛ, которую не выиграли и сконцентрируется на ЛЧ крайне сомнительно.
Арсенал все силы будет бросать на АПЛ, а ЛЧ это так вторичный турнир для них сейчас. Может когда нибудь это станет самым важным турниром для Арсенала, но не в этом сезоне.
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