Анчелотти назвал фаворитов на победу в ЛЧ: «Реал», «Барса», «Ман Сити» и «Бавария»
Карло Анчелотти назвал «Реал» и «Барселону» в числе фаворитов в Лиге чемпионов.
– Назовите ваших фаворитов на победу в Лиге чемпионов.
– «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Бавария», – сказал тренер мадридского клуба в интервью Gazzetta Di Parma.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Только сверхлегкая группа дает Барселоне шансы на 1/8. Дальше все очень туманно.
У Барселоны с 2021 поменялся 80% состава и только конец сезона покажет на что она способна.
Еще точно не стоит сбрасывать со счетов Интер и Атлетико, очень уверенные команды.
Арсенал все силы будет бросать на АПЛ, а ЛЧ это так вторичный турнир для них сейчас. Может когда нибудь это станет самым важным турниром для Арсенала, но не в этом сезоне.