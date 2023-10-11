Анчелотти назвал фаворитов на победу в ЛЧ: «Реал», «Барса», «Ман Сити» и «Бавария»

Карло Анчелотти назвал «Реал» и «Барселону» в числе фаворитов в Лиге чемпионов.

– Назовите ваших фаворитов на победу в Лиге чемпионов.

– «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Бавария», – сказал тренер мадридского клуба в интервью Gazzetta Di Parma.

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