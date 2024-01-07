РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале

Александр Дюков сообщил об участии РФС в ближайшем конгрессе УЕФА.

«РФС примет участие в конгрессе в феврале. Мы определили состав делегации», – сказал президент .

Заседание конгресса состоится 8 февраля в Париже.

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