РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале

Теги УЕФА РФС Александр Дюков ТАСС Футбол

Александр Дюков сообщил об участии РФС в ближайшем конгрессе УЕФА.

«РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале. Мы определили состав делегации», – сказал президент РФС.

Заседание конгресса состоится 8 февраля в Париже.

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44 комментария
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Ответ freeman123
Зачем? Все равно нас туда не пустят играть ближайшие время. Показать, что РФС типа есть еще?)
Видимо чтобы в кулуарах можно было бы о чем-то договориться и решить какие-то вопросы.
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Ответ freeman123
Зачем? Все равно нас туда не пустят играть ближайшие время. Показать, что РФС типа есть еще?)
Ну спрятаться от всех и чтобы про нас забыли тоже так себе, понятно что приехав на конгресс условно пообщаться с делегацией из Испании они скажут мы то не против это сверху против и ничего мы не сможем с этим поделать ,ну делать из страны КНДР тоже не нужно спрятаться от всех и дома сидеть
+18
-1
+17
УАФ : «УАФ!!! УААААААААФ!!!!!!!»
+16
-4
+12
Хорошая новость, кстати в такой ситуации в которой оказались наши федерации, РФС очень грамотно и достойно действует, хоть и любят у нас все критиковать сидя с дивана, но Дюков без всяких истерик до сих пор организовывает товарищеские матчи которые идут в зачет рейтинга, получает солидарные выплаты от УЕФА и до сих пор в тесном контакте с ними:))
+17
-7
+10
подрыв через 3....2.....1......
+16
-7
+9
Ответ <Inter>
А потом окажется, что остальные отказываются участвовать и собрание пройдет без РФС
ну после указки из-за океана конечно некоторые начнут отказываться). Сам факт того что организация зовёт РФС , показывает очень многое)
+21
-12
+9
Потусят делегаты в Париже,сходят на заседание и скажут что всё идёт хорошо-мы попрежнему отстранены на неопределённый срок, и скоро поедут на очередной конгресс.
+9
-1
+8
Ответ D-eisler@yandex.ru
подрыв через 3....2.....1......
💥
+3
0
+3
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Комментарий удален модератором
Согласовывают ещё с вышестоящим руководством.
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Ответ D-eisler@yandex.ru
вот смотри мой маленький либеральный друг. Желание УЕФА провести заседание с РФС это желание искреннее УЕФА. Соответственно после завершения сво и иных мероприятий, на УЕФА никто не будет давить и в своем искреннем желании нас видеть - мы их поддержим.
чел под ником ATOMIO заблокировал возможность ответить на его коммент) настолько я его поставил на место.

но относительно комментария- фразы "три дня гналась за вас" отвечу.

хм.... это тут причем? Они же нас приглашают.

дай угадаю. Ты где-то прочитал(услышал) эту фразу, и ждал ждал когда будет удобный момент её втулить, подумал что этот момент вот сейчас в этом контексте и написал. Нет, фраза эта вне контекста и смысла и новости, и комментов.

смешной малый.
+4
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Бульвар Османа,Авеню Монтень,Бульвар Сен-Мишель,Елисейские поля,какие бутики,какие магазинчики.Бог ты мой,какая мода,какая красота.
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Ответ rwsm
Видимо чтобы в кулуарах можно было бы о чем-то договориться и решить какие-то вопросы.
Обкашлять вопросики, так сказать
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Ответ D-eisler@yandex.ru
ну после указки из-за океана конечно некоторые начнут отказываться). Сам факт того что организация зовёт РФС , показывает очень многое)
Я правильно понимаю, что до этого РФС по указке из-за океана была в организации и ее это вполне устраивало. Потом по указке из-за океана ее из организации «убрали». А когда через какое-то время РФС по указке из-за океана «примут» обратно - то есть разрешат сборной/клубам играть, то все будет отлично и РФС эта «указка из-за океана» будет устраивать?
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Мутко едет?
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Ответ Вова Пупкин
Комментарий скрыт
Членство в УЕФА - это далеко не только еврокубки.
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-1
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Ответ D-eisler@yandex.ru
вот смотри мой маленький либеральный друг. Желание УЕФА провести заседание с РФС это желание искреннее УЕФА. Соответственно после завершения сво и иных мероприятий, на УЕФА никто не будет давить и в своем искреннем желании нас видеть - мы их поддержим.
ох, вечно эти проклятые американцы мешают нам с колен встать. надеюсь на 146 сроке путина мы-таки встанем и всем покажем!
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Ответ D-eisler@yandex.ru
ну после указки из-за океана конечно некоторые начнут отказываться). Сам факт того что организация зовёт РФС , показывает очень многое)
Зовёт?))
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Комментарий удален модератором
Ответ Rustamancha
А как они туда доберутся, если самолеты не летят и визы не выдают?)
Ну остается только на танках,за три дня.
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Ответ Николай Бойко
Обкашлять вопросики, так сказать
Обкэшлять)
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жены делегатов будут особенно довольны
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Командировки в Париж за госсчет, что может быть прекраснее. Не зря же РФС сидит в УЕФА
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Их взашей гонят, а они все равно едут, командировка, Париж! Никакого уважения ни к стране, ни к себе...
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Зря прокатятся.
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Обычно, когда так заранее объявляют, проходит время и начинается нытье и байкот других представителей. В итоге, Россию, опять, отстраняют..
Нужно было без афишированией!
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А как они туда доберутся, если самолеты не летят и визы не выдают?)
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Ну и? Будет опять пустая болтовня, после которой нам в очередной раз напомнят о неугасающей надежде. Не надо так высоко ценить эти собрания и заседания.
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В качестве кого? Зачем туда ездить?
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Позвали на чаёк и забрать членские взносы не более того. УЕФА продажная, но состоит из множества федераций, которые не собираются играть с росклубами и сборными
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