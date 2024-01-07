РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале
Александр Дюков сообщил об участии РФС в ближайшем конгрессе УЕФА.
«РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале. Мы определили состав делегации», – сказал президент РФС.
Заседание конгресса состоится 8 февраля в Париже.
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но относительно комментария- фразы "три дня гналась за вас" отвечу.
хм.... это тут причем? Они же нас приглашают.
дай угадаю. Ты где-то прочитал(услышал) эту фразу, и ждал ждал когда будет удобный момент её втулить, подумал что этот момент вот сейчас в этом контексте и написал. Нет, фраза эта вне контекста и смысла и новости, и комментов.
смешной малый.
Нужно было без афишированией!