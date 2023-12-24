Ловчев об отказе от перехода в Азию: «На ЧМ нас не допустят хоть от конфедерации Луны, а ФИФА с УЕФА ничего сделать не смогут – не хватит авторитета и силы, не могут решить вопросы с государствами»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Евгений Ловчев Азиатская футбольная конфедерация ЧМ-2026 Футбол

Евгений Ловчев прокомментировал решение РФС отказаться от перехода в Азию.

«По поводу решения исполкома не идти в Азию и продолжать ждать. Я специально написал «продолжать ждать», потому что, если цинично, даже если мы отберемся хоть от конфедерации Луны, но следующий чемпионат мира – в Канаде, США и Мексике. Нас туда просто не пустят – визу не дадут, на границе завернут. Это как история с Шапи, которого не пустили в одну из стран.

То есть вопрос-то простой – получается, УЕФА и ФИФА перестали быть главенствующими в мировом футболе, они не могут решить вопросы с государствами, которые делают так, как считают нужным. И ФИФА с УЕФА ничего сделать не могут, потому что эти организации перестали быть авторитетом после своих решений. А что ФИФА сделает, если мы отберемся от Азии, а США с Канадой и Мексикой не дадут визы, не пропустит на границе русскую команду? Скажет, что тогда чемпионат мира отменяется? Да не сможет ФИФА этого сделать, не хватит уже авторитета и силы.

Поэтому надо делать то, что, в принципе, стоило делать всегда – развивать свой футбол. Играть, работать, развивать детско-юношеский футбол, пока есть время. Возможно, сократить количество иностранцев, чтобы было больше русских игроков – чтобы был выбор у сборной, когда вернемся. Но этого же не происходит и не произойдет. Все идет, как и шло. Ничего не поменялось – как покупали иностранцев, так и продолжаем», – написал бывший игрок сборной СССР.

РФС еще раз отказался от Азии – что это значит? Видят двойные стандарты

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18 комментариев
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Забавно, что такие как Ловчев вроде бы ощущают проблемы в российском футболе (...все идет, как и шло, ничего не поменялось...), но их первопричины упорно не хотят замечать. Ну или сваливают все как обычно на чьи-то происки извне. Поэтому конечно ничего кардинально не поменяется, пока сама система не поменяется.
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Ответ MstAndreev
От Конфедерации Луны как раз допустят. Если такая будет, то как не допустить?)
И предложат там же и играть))
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УЕФА, кроме бана ЦСКА Софии, ничего не может сделать и с нарушением ФФП от ПСЖ и МС, даже с открытым бунтом Реала и Барселоны и их суперлигой, а Ловчев тут о государствах рассказывает.
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Хоть что-то умное сказал, бывают же просветления!
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Так это ясно-понятно сразу было!Ближайшие пару ЧМ-вообще можно не надеяться,нервы дороже!И что сделает ФИФА,если с нами не хотят играть???ЧМ из одного финала Россия-Сербия?)
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От Конфедерации Луны как раз допустят. Если такая будет, то как не допустить?)
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Ответ Камбоджа Иванов
УЕФА, кроме бана ЦСКА Софии, ничего не может сделать и с нарушением ФФП от ПСЖ и МС, даже с открытым бунтом Реала и Барселоны и их суперлигой, а Ловчев тут о государствах рассказывает.
Могли бы попросить всей УЕФой у нас политического убежища и править из Москвы в удаленном режиме !
После ковида никаких проблем на удаленке рулить
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Ответ Helge
когда придут соответствующие распоряжения от вашингтонских политиков, то все сразу же захотят играть с Россией. Всем ясно, что не футбольные власти решают эти вопросы
не забудь добавить "во всем Байден виноват"
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Подобные интервью - толчея воды в ступе и сотрясание воздуха. Если со страной в мире просто не считаются , что-то изменить нереально. Даже когда ЭТО закончится.
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Ответ Пикачу82
Хоть что-то умное сказал, бывают же просветления!
Потому , что не поздно вечером !
Вчера про Зарему и крышу Федуна он попозже задвинул
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Ответ MstAndreev
От Конфедерации Луны как раз допустят. Если такая будет, то как не допустить?)
Уже есть !

Отправить (послать, пустить) на луну

Толкование
Отправить (послать, пустить) на луну
кого. Жарг. угол., лаг. Убить, расстрелять кого-л. Балдаев, 298; Р-87, 77.
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