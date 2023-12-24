Ловчев об отказе от перехода в Азию: «На ЧМ нас не допустят хоть от конфедерации Луны, а ФИФА с УЕФА ничего сделать не смогут – не хватит авторитета и силы, не могут решить вопросы с государствами»

Евгений Ловчев прокомментировал решение РФС отказаться от перехода в Азию.

«По поводу решения исполкома не идти в Азию и продолжать ждать. Я специально написал «продолжать ждать», потому что, если цинично, даже если мы отберемся хоть от конфедерации Луны, но следующий чемпионат мира – в Канаде, США и Мексике. Нас туда просто не пустят – визу не дадут, на границе завернут. Это как история с Шапи, которого не пустили в одну из стран.

То есть вопрос-то простой – получается, и ФИФА перестали быть главенствующими в мировом футболе, они не могут решить вопросы с государствами, которые делают так, как считают нужным. И ФИФА с УЕФА ничего сделать не могут, потому что эти организации перестали быть авторитетом после своих решений. А что ФИФА сделает, если мы отберемся от Азии, а США с Канадой и Мексикой не дадут визы, не пропустит на границе русскую команду? Скажет, что тогда чемпионат мира отменяется? Да не сможет ФИФА этого сделать, не хватит уже авторитета и силы.

Поэтому надо делать то, что, в принципе, стоило делать всегда – развивать свой футбол. Играть, работать, развивать детско-юношеский футбол, пока есть время. Возможно, сократить количество иностранцев, чтобы было больше русских игроков – чтобы был выбор у сборной, когда вернемся. Но этого же не происходит и не произойдет. Все идет, как и шло. Ничего не поменялось – как покупали иностранцев, так и продолжаем», – написал бывший игрок сборной СССР.

РФС еще раз отказался от Азии – что это значит? Видят двойные стандарты

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