19-летний вингер Аргентины U23 Барко выкупил контракт у «Боки» за 10 млн долларов и заключит 6-летнее соглашение с «Брайтоном»

Теги премьер-лига Англия высшая лига Аргентина Бока Хуниорс возможные трансферы Брайтон Валентин Барко Футбол

Левый вингер Валентин Барко переходит в «Брайтон».

19-летний игрок олимпийской сборной Аргентины U23 выкупил свой контракт у «Бока Хуниорс» за 10 млн долларов и заключит 6-летнее соглашение с клубом АПЛ, сообщает журналист Герман Гарсия Грова.

Статистика Барко – здесь.

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17 комментариев
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Молодец парень, захотел поехать в АПЛ - пришел домой, разбил копилку и заплатил. Пример всем.
+12
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+12
Ответ SoWeTo
Откуда у 19 летнего пацана из Аргентинского чемпионата 6 лимонов? Брайтон подкинул?
Он просто всегда ходил в аргентинский аналог Пятёрочки со своим пакетом, вот и накопил)
+9
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Будь такого с Челси или Ман Сити давно полили бы грязью
+6
0
+6
Откуда у 19 летнего пацана из Аргентинского чемпионата 6 лимонов? Брайтон подкинул?
+6
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+5
Ответ SoWeTo
Откуда у 19 летнего пацана из Аргентинского чемпионата 6 лимонов? Брайтон подкинул?
Точнее даже 10 лимонов
+6
-1
+5
Такой бред, ну понятно же что брайтон выкупил
+6
-2
+4
Ответ Крыс Пол
Молодец парень, захотел поехать в АПЛ - пришел домой, разбил копилку и заплатил. Пример всем.
Напомнило Сантьяго Муньеса из фильма «Гол»)
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А куда делся Эзикиель Барко? Он так и будет мигрировать из МЛС в Аргентину и наоборот? Талантливый же парниша
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Это рыжий который ?
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Накопил, не ел в столовке
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Что-то тут грязными трюками пахнет
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Получается он пришел в Брайтон свободным агентом? Хороший обход ФПП получается не так ли?
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Что-то серьезное в сумме.
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так с Неймаром же так же было , при переходе в Париж
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Ответ tankist231
Такой бред, ну понятно же что брайтон выкупил
Его же Сити хотел, может это новый вид аренды с правом бесплатного выкупа?)
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Ответ trav
Получается он пришел в Брайтон свободным агентом? Хороший обход ФПП получается не так ли?
ну так -10м в кассе никуда не испарятся, лавочку эту прикрыли после Неймара
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