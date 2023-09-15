«Сити» хочет подписать 19-летнего защитника «Боки» Барко. С игроком уже договорились (Герман Гарсия Грова)
«Манчестер Сити» интересуется игроком «Бока Хуниорс».
Английский клуб заинтересован в трансфере левого защитника Валентина Барко, сообщает журналист TyC Sports Герман Гарсия Грова. «Горожане» уже достигли договоренности с игроком.
Теперь представители «Сити» отправятся в Аргентину, чтобы провести переговоры с руководством «Боки».
В составе аргентинской команды Барко провел 21 матч, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Также на его счету 3 матча за сборную Аргентины U20.
Подробную статистику 19-летнего футболиста можно найти здесь.
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