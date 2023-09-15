«Сити» хочет подписать 19-летнего защитника «Боки» Барко. С игроком уже договорились (Герман Гарсия Грова)

«Манчестер Сити» интересуется игроком «Бока Хуниорс».

Английский клуб заинтересован в трансфере левого защитника , сообщает журналист TyC Sports Герман Гарсия Грова. «Горожане» уже достигли договоренности с игроком.

Теперь представители « » отправятся в Аргентину, чтобы провести переговоры с руководством « ».

В составе аргентинской команды Барко провел 21 матч, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Также на его счету 3 матча за сборную Аргентины U20.

Подробную статистику 19-летнего футболиста можно найти здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS