«Сити» хочет подписать 19-летнего защитника «Боки» Барко. С игроком уже договорились (Герман Гарсия Грова)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия высшая лига Аргентина Бока Хуниорс возможные трансферы Валентин Барко Футбол

«Манчестер Сити» интересуется игроком «Бока Хуниорс».

Английский клуб заинтересован в трансфере левого защитника Валентина Барко, сообщает журналист TyC Sports Герман Гарсия Грова. «Горожане» уже достигли договоренности с игроком.

Теперь представители «Сити» отправятся в Аргентину, чтобы провести переговоры с руководством «Боки». 

В составе аргентинской команды Барко провел 21 матч, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Также на его счету 3 матча за сборную Аргентины U20. 

Подробную статистику 19-летнего футболиста можно найти здесь

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2 комментария

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Nik Yeremich
А потом повторит путь Альвареса
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