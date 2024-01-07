Эдегор перед «Ливерпулем»: «Мы – «Арсенал», хотим выигрывать трофеи и быть лучшими» 

Мартин Эдегор рассказал о желании «Арсенала» выигрывать трофеи.

Хавбек «канониров» высказался в преддверии воскресного матча 3-го раунда Кубка Англии с « ».

«После того, что нам удалось в прошлом сезоне и в начале нынешнего, соперники стали изучать нас досконально, они стараются не дать нам использовать свои сильные качества. Стали ли они играть глубже в обороне? Думаю, так и есть.

Мне нравится такой вызов. Когда соперники показывают, что уважают тебя – это хороший знак. Нам просто нужно находить свободное пространство и играть хорошо.

Мы были так близки к победе [в прошлом чемпионате], поэтому все были крайне разочарованы. Мы – « », хотим выигрывать трофеи и быть лучшими.

Мы анализируем то, что можно улучшить, и главная цель остается прежней – выигрывать трофеи. Предстоит важный матч против сильной команды [«Ливерпуля»], и это возможность пройти дальше в большом турнире», – сказал .

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