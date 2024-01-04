«Арсенал» впервые за 138-летнюю историю клуба сыграет в полностью белой форме дома – против «Ливерпуля». Это часть кампании по борьбе с преступлениями с использованием ножей

Теги Ливерпуль Эмирейтс премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал происшествия adidas игровая форма стиль Футбол

«Арсенал» впервые в истории сыграет на домашней арене в полностью белой форме.

7 января «Арсенал» примет «Ливерпуль» в матче Кубка Англии. «Канониры» сыграют в полностью белой форме в рамках совместной с adidas инициативы No More Red («Больше никакого красного» – Sports.ru).

Фото: www.arsenal.com/

С июня 2022 года по июнь 2023-го в Лондоне было совершено более 13 500 преступлений с применением холодного оружия – на 21 процент больше, чем за предыдущие 12 месяцев. Акция No More Red направлена на привлечение внимания к проблеме насилия и преступлений с применением холодного оружия среди молодежи. В рамках кампании «Арсенал» и adidas инвестируют в создание более безопасных мест для игры в футбол в Лондоне. 

«Арсенал» уже играл в форме без красного цвета в 2022-м и в 2023-м году. Однако впервые за 138-летнюю историю клуба полностью белый комплект формы будет использован в домашнем матче.

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30 комментариев
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преступники посмотрят матч, вдохновяться белой футболкой и перестанут совершать преступления ножом))
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+74
а Ливерпуль в полность красной сыграет поддерживав подростков)
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Хочешь знать, почему я использую нож? Пистолет -слишком быстро. Не успеваешь насладиться, получить удовольствие.
+35
-10
+25
Эту акцию Арсенал проводит не впервые с белым комплектом, и, судя по "на 21 процент больше, чем за предыдущие 12 месяцев", это не работает
+9
0
+9
Ответ Barvex
Написать можно всё, что угодно.
У Лондона в этом плане действительно дурная слава. Стоит открыть любую лондонскую газету и обязательно прочитаешь, как кого-то чикнули местные банды.
+8
0
+8
промес🗿🗿🗿
+6
-2
+4
Ответ Дядя ТУРА
преступники посмотрят матч, вдохновяться белой футболкой и перестанут совершать преступления ножом))
Да, акции все эти ничего полезного, по сути, не несут, к сожалению
Да и Арсенал в этой форме будет как в пижамах несуразно смотреться)
Еще и проиграют
+7
-3
+4
Ответ Den-is
У Лондона в этом плане действительно дурная слава. Стоит открыть любую лондонскую газету и обязательно прочитаешь, как кого-то чикнули местные банды.
а какого цвета участники банд есть инфа ?
+3
0
+3
Что за бред??? Они думают, что преступники с ножом в руках вспомнят белые футболки Арсенала и откажутся от преступления? Поболею за красных, пожалуй…)
+3
0
+3
Ответ QWertY
Хочешь знать, почему я использую нож? Пистолет -слишком быстро. Не успеваешь насладиться, получить удовольствие.
Пистолет для ло.ов
Нож - выбор мастеров
+4
-1
+3
какой бред, можно подумать, что преступник вспомнит про белую форму и такой:
-Ой, пойдожди , пойду кк я за пистолетом
+3
-1
+2
Ответ Николай Бойко
>С июня 2022 года по июнь 2023-го в Лондоне было совершено более 13 500 преступлений с применением холодного оружия – на 21 процент больше, чем за предыдущие 12 месяцев. Офигеть цифры
37 преступлений в день на 10 миллионный город.
+2
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+1
Ответ Дядя ТУРА
преступники посмотрят матч, вдохновяться белой футболкой и перестанут совершать преступления ножом))
Так и задумано.
Пхахаха
+1
0
+1
«Впервые за 138 лет»
Если не брать в расчет то, что они уже играли в такой ровно год назад
+1
0
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"Для привлечения внимания" на такой форме надо именно ярко-красное пятно - "кровь из раны от ножа" обозначить, а так - кто не читал, те и не поймут.

постоянно опаздывал к началу матчей, а тут недавно успел - они все еще на колено встают перед стартовым свистком, хотя, всех уже или заколебала эта тема, или забыли для чего
+1
0
+1
На этих белых футболках не помешала бы надпись "заведи собаку, которая защитит семью"
+2
-1
+1
>С июня 2022 года по июнь 2023-го в Лондоне было совершено более 13 500 преступлений с применением холодного оружия – на 21 процент больше, чем за предыдущие 12 месяцев.
Офигеть цифры
+6
-5
+1
Ответ Николай Бойко
это только с применением холодного оружия
Так это основное оружие у лондонских бандитов.
0
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Ответ Vitto
37 преступлений в день на 10 миллионный город.
это только с применением холодного оружия
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Ответ Паша Хареч
какой бред, можно подумать, что преступник вспомнит про белую форму и такой: -Ой, пойдожди , пойду кк я за пистолетом
Пистолеты трудно достать, поэтому ножи используют.
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Ответ Паша Хареч
какой бред, можно подумать, что преступник вспомнит про белую форму и такой: -Ой, пойдожди , пойду кк я за пистолетом
Ну, эта акция направлена не для преступников, а для тех кто должен отвечать за правопорядок в городе. И, скажем так, для организаций занимающихся молодёжной политикой (если таковы конечно имеются).🙃
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Ответ Vitto
37 преступлений в день на 10 миллионный город.
так уже звучит более лайтово
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Острые козырьки не одрбряэ
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Арсенал уже играл в белом форме, тоже убрав красный увет из формы. https://www.soccerbible.com/media/131773/arsenal-10-min.jpg
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Ливерпуль выйдет в красном, и все такие "достать ножи"
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прикольная форма, мне нравится
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Как можно в здравом уме жить в стране с такой преступностью?
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