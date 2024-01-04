«Арсенал» впервые за 138-летнюю историю клуба сыграет в полностью белой форме дома – против «Ливерпуля». Это часть кампании по борьбе с преступлениями с использованием ножей
«Арсенал» впервые в истории сыграет на домашней арене в полностью белой форме.
7 января «Арсенал» примет «Ливерпуль» в матче Кубка Англии. «Канониры» сыграют в полностью белой форме в рамках совместной с adidas инициативы No More Red («Больше никакого красного» – Sports.ru).
Фото: www.arsenal.com/
С июня 2022 года по июнь 2023-го в Лондоне было совершено более 13 500 преступлений с применением холодного оружия – на 21 процент больше, чем за предыдущие 12 месяцев. Акция No More Red направлена на привлечение внимания к проблеме насилия и преступлений с применением холодного оружия среди молодежи. В рамках кампании «Арсенал» и adidas инвестируют в создание более безопасных мест для игры в футбол в Лондоне.
«Арсенал» уже играл в форме без красного цвета в 2022-м и в 2023-м году. Однако впервые за 138-летнюю историю клуба полностью белый комплект формы будет использован в домашнем матче.
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Да и Арсенал в этой форме будет как в пижамах несуразно смотреться)
Еще и проиграют
Нож - выбор мастеров
-Ой, пойдожди , пойду кк я за пистолетом
Пхахаха
Если не брать в расчет то, что они уже играли в такой ровно год назад
постоянно опаздывал к началу матчей, а тут недавно успел - они все еще на колено встают перед стартовым свистком, хотя, всех уже или заколебала эта тема, или забыли для чего
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