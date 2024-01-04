«Арсенал» впервые за 138-летнюю историю клуба сыграет в полностью белой форме дома – против «Ливерпуля». Это часть кампании по борьбе с преступлениями с использованием ножей

«Арсенал» впервые в истории сыграет на домашней арене в полностью белой форме.

7 января «Арсенал» примет « » в матче Кубка Англии. «Канониры» сыграют в полностью белой форме в рамках совместной с adidas инициативы No More Red («Больше никакого красного» – Sports.ru).

Фото: www.arsenal.com/

С июня 2022 года по июнь 2023-го в Лондоне было совершено более 13 500 преступлений с применением холодного оружия – на 21 процент больше, чем за предыдущие 12 месяцев. Акция No More Red направлена на привлечение внимания к проблеме насилия и преступлений с применением холодного оружия среди молодежи. В рамках кампании «Арсенал» и adidas инвестируют в создание более безопасных мест для игры в футбол в Лондоне.

« » уже играл в форме без красного цвета в 2022-м и в 2023-м году. Однако впервые за 138-летнюю историю клуба полностью белый комплект формы будет использован в домашнем матче.

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