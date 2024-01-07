Браим забил 5 голов в 9 матчах в старте за «Реал» в сезоне. Столько же было в «Милане» за последние 32 игры
Браим Диас забил 5 голов в 9 играх за «Реал» в стартовом составе в этом сезоне.
Столько же мячей на счету хавбека было в 32 последних матчах с первых минут за «Милан» в прошлом сезоне.
В матче 1/16 финала Кубка Испании с «Арандиной» (3:1) испанец забил гол и отдал результативную передачу. Подробнее статистика Браима – здесь.
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