Браим забил 5 голов в 9 матчах в старте за «Реал» в сезоне. Столько же было в «Милане» за последние 32 игры

Браим Диас забил 5 голов в 9 играх за «Реал» в стартовом составе в этом сезоне.

Столько же мячей на счету хавбека было в 32 последних матчах с первых минут за « » в прошлом сезоне.

В матче 1/16 финала Кубка Испании с «Арандиной» (3:1) испанец забил гол и отдал результативную передачу. Подробнее статистика – здесь.

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